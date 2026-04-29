Diplomatski skandal i neviđena blamaža: Tramp se ubacio u red za rukovanje ispred kralja i kraljice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Tokom svečane ceremonije dočeka u Bijeloj kući, susret kralja Čarlsa i predsjednika Donalda Trampa zasjenio je neočekivan trenutak kada je američki lider prekršio diplomatski protokol i "ubacio se" u red za rukovanje.

diplomatski skandal trampa pred kraljevskom porodicom Izvor: Instagram/ani_trending

Tokom svečane ceremonije dočeka u Bijeloj kući u Vašingtonu, susret britanskog monarha kralja Čarlsa i američkog predsjednika Donalda Trampa obilježen je neprijatnim trenutkom koji je odstupio od uobičajenog diplomatskog protokola.

Kralj Čarls i kraljica Kamila stigli su na južni travnjak Bijele kuće gdje ih je dočekao Tramp zajedno sa prvom damom Melanijom Tramp.

Nakon formalnog ulaska, uslijedilo je rukovanje sa visokim zvaničnicima američke administracije, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa i druge članove vlade. Međutim, rukovanje je pratio neprijatan trenutak kada se Tramp "ubacio" prije kralja i kraljice i počeo da se rukuje sa svima redom.

Ovakav potez izazvao je blagu nelagodu, jer je prema diplomatskom protokolu domaćin dužan da prati gosta i uskladi svoje ponašanje sa njegovim kretanjem. Posmatrači su primijetili da su kralj Čarls i kraljica Kamila u tom trenutku djelovali zatečeno dok je predsjednik SAD preuzeo inicijativu mimo očekivanog redosljeda.

Podsjetimo, kralj Čarls boravi u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru zvanične državne posjete, tokom koje je planirano i njegovo obraćanje pred Kongresom, kao i niz bilateralnih susreta sa američkim zvaničnicima.

