"Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše": Tramp se obrušio na Merca zbog Irana, pale oštre riječi

Donald Tramp oštro kritikuje njemačkog kancelara Merca zbog njegovog stava o Iranu i nuklearnom oružju.

Američki predsjednik Donald Tramp žestoko je kritikovao njemačkog kancelara Fridriha Merca, tvrdeći da on "smatra da je u redu da Iran ima nuklearno oružje".

"Njemački kancelar, Fridrih Merc, misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bi bio talac. Ja trenutno radim nešto sa Iranom što su druge nacije, ili predsjednici, trebalo davno da urade. Nije ni čudo što Nemačka stoji tako loše, i ekonomski i na drugim pozicijama", napisao je Tramp.

