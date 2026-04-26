Šta je šef FBI-ja radio dok se pucalo: Strah mu se vidi u očima (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Na mrežama pojavio se novi snimak sa gala večere u Vašingtonu na kojoj je došlo do pucnjave, a koji je objavio nezavisni novinar. Na snimku se vidi šef FBI-ja Keš Patel kako sjedi i saginje se dok traje pucnjava.

Šta je šef FBI-ja radio dok se pucalo Izvor: Printscreen

Pojavio se novi snimak sa gala večere u Vašingtonu na kojoj je došlo do pucnjave, a koji se širi društvenim mrežama. Objavio ga je nezavisni novinar Aron Parnas.

Na snimku se može vidjeti Keš Patel, šef FBI-ja, koji djeluje prilično preplašeno i uznemireno. Dok pripadnici obezbjeđenja reaguju na događaje, on ostaje da sjedi na svom mjestu i saginje se dok traje pucnjava.

Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija izgurani su sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu uveče, nakon što je 31-godišnji Kol Tomas Alen otvorio vatru iz sačmarice na obezbjeđenje.

(Mondo.rs)

