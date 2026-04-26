Šta se zna o napadaču sa Trampove večere? Proglašen za radnika mjeseca i donirao Kamali Haris novac

Napadač sa Trampove večere, Kol Tomas Alen, uhapšen je nakon pucnjave u Vašingtonu. Riječ je o inženjeru koji je ranije donirao novac Kamali Haris i bio proglašen za nastavnika mjeseca.

Izvor: Profimedia/@realDonaldTrump/Truth Social/Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI

Agenti Tajne službe izbacili su američkog predsjednika Donalda Trampa i prvu damu Melaniju Tramp sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon što je muškarac otvorio vatru iz sačmare na pripadnike obezbjeđenja.

Naoružani čovjek je pucao na agenta Tajne službe. Oko dva sata nakon napada, Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasao njegov pancir i da je u "dobrom stanju". Osumnjičeni, koga je Tramp opisao kao "bolesnu osobu", je uhapšen.

Bez stranačke pripadnosti, donirano demokratama

Prema evidenciji birača okruga Los Anđeles, osumnjičeni, Kol Tomas Alen (31), nije bio registrovan ni u jednoj političkoj stranci. Istovremeno, dokument Federalne izborne komisije SAD pokazuje da je u oktobru 2024. godine donirao 25 dolara (oko 23 evra) platformi ActBlue, pri čemu je donacija bila namijenjena predsjedničkoj kampanji Kamale Haris.

Radio je kao inženjer i učitelj

Na Linkedinu je sebe opisao kao mašinskog inženjera, programera video igara i nastavnika, prenosi Index. Prema njegovom profilu, studirao je mašinstvo na prestižnom Kalifornijskom tehnološkom institutu, gdje je takođe bio uključen u hrišćansko studentsko tijelo.

Master studije iz računarskih nauka završio je 2025. godine na Kalifornijskom državnom univerzitetu, Domingez Hils, što je proslavio objavljivanjem fotografije u akademskoj uniformi.

Razvijao video igre

Osumnjičeni je razvio i objavio video igru pod nazivom "Bohrdom" na platformi Steam. Na Fejsbuku su objavljene njegove fotografije sa porodičnih i svečanih događaja, uključujući Božić i maturu, koje se poklapaju sa fotografijama sa hapšenja.

Proglašen za nastavnika mjeseca

U decembru 2024. godine, proglašen je za nastavnika mjeseca od strane C2 Education, obrazovne kompanije koja predaje i priprema studente za fakultet. Prema podacima sa LinkedIn-a, on je tamo radio kao honorarni nastavnik od 2020. godine.

BBC VerifI kaže da nastavlja da analizira njegovo prisustvo na internetu.

