logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Političkom nasilju nema mjesta u demokratijama": Fon der Lajen uputila podršku Trampovima

Autor Dragana Božić
0

Povodom pucnjave u hotelu "Vašington Hilton", oglasila se predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je izrazila solidarnost sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp.

Fon der Lajen uputila podršku Trampovima Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razgovarala je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom nakon navodnog pokušaja napada na njega tokom gala večere sa dopisnicima Bijele kuće u hotelu "Vašington Hilton".

Fon der Lajen je na mreži X navela da je izrazila solidarnost sa njim i prvom damom Melanijom Tramp.

"Zahvaljujući bezbjednosnim službama niko nije ozbiljno povrijeđen, a policajac koji je ranjen se oporavlja", navodi se u objavi.

Ona je poručila da političkom nasilju nema mjesta u demokratijama. Hici koji su se čuli natjerali su sve prisutne da se sakriju ispod stolova, prenosi Pobjeda.

Događaju su, pored predsjednika Trampa i potpredsjednika Džej Di Vensa, prisustvovali i brojni visoki državni zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, ministra finansija Skota Besenta, ministra rata Pita Hegseta, ministra energetike Krisa Rajta i Roberta F. Kenedija mlađeg, ministra zdravlja i socijalnih usluga, kao i portparolku Bijele kuće Kerolajn Livit.

Naoružani muškarac, koji je kod sebe imao sačmaru, pištolj i noževe, pucao je na agenta Tajne službe, koji je tom prilikom pogođen u pancir. Donald Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasao pancir i da je u "dobrom stanju".

(Mondo.rs)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ