Tramp se oglasio nakon pucnjave u hotelu: Zbog ovakvih stvari nam treba balska dvorana

Donald Tramp izjavio je nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton da su na velikim događajima potrebne jače mjere bezbjednosti. Policija je uhapsila osumnjičenog.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nakon pucnjave u predvorju hotela "Vašington Hilton", gdje je prisustvovao svečanoj večeri izvještača iz Bijele kuće, da su na ovakvim događajima potrebne strože mjere bezbjednosti, prenosi AP.
"Potrebni su nam nivoi bezbjednosti kakvi vjerovatno nikada nisu viđeni", rekao je Tramp, navodeći da je zbog toga neophodna nova balska dvorana kakvu gradi u Bijeloj kući.
Tramp je rekao da je nakon incidenta želio da ostane na večeri.
Prema njegovim riječima, u prvi mah nije bio svjestan da je došlo do pucnjave, već je pomislio da je neko ispustio poslužavnik, jer je buka bila "udaljena".
Policija je uhapsila tridesetjednogodišnjeg Kola Alena iz Torrance, koji je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa.
Tramp je naveo da Alen nije uspio da se približi vratima dvorane u kojoj se održavala večera.
Dodao je da će svečana večera biti ponovo organizovana.
"Biće bolja i bezbjednija", poručio je Tramp.
"Biti predsjednik SAD je opasan posao", ocijenio je Tramp, dodajući da su napadi na njega "dio posla".
The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.— Collin Rugg (@CollinRugg)April 26, 2026
The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.
