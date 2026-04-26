Tramp se oglasio nakon pucnjave u hotelu: Zbog ovakvih stvari nam treba balska dvorana

Tramp se oglasio nakon pucnjave u hotelu: Zbog ovakvih stvari nam treba balska dvorana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
Donald Tramp izjavio je nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton da su na velikim događajima potrebne jače mjere bezbjednosti. Policija je uhapsila osumnjičenog.

donald tramp nakon pucnjave Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je nakon pucnjave u predvorju hotela "Vašington Hilton", gdje je prisustvovao svečanoj večeri izvještača iz Bijele kuće, da su na ovakvim događajima potrebne strože mjere bezbjednosti, prenosi AP.

"Potrebni su nam nivoi bezbjednosti kakvi vjerovatno nikada nisu viđeni", rekao je Tramp, navodeći da je zbog toga neophodna nova balska dvorana kakvu gradi u Bijeloj kući.

Tramp je rekao da je nakon incidenta želio da ostane na večeri.

Prema njegovim riječima, u prvi mah nije bio svjestan da je došlo do pucnjave, već je pomislio da je neko ispustio poslužavnik, jer je buka bila "udaljena".

Policija je uhapsila tridesetjednogodišnjeg Kola Alena iz Torrance, koji je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa.

US PRESIDENT DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp je naveo da Alen nije uspio da se približi vratima dvorane u kojoj se održavala večera.

Dodao je da će svečana večera biti ponovo organizovana.

"Biće bolja i bezbjednija", poručio je Tramp.

"Biti predsjednik SAD je opasan posao", ocijenio je Tramp, dodajući da su napadi na njega "dio posla".

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

