Pucnjava na večeri u Vašingtonu: Tramp i Melanija hitno evakuisani iz hotela, priveden osumnjičeni

Pucnjava je izbila tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton, dok su u sali bili predsjednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp. Tajna služba ih je hitno evakuisala, a gosti su u panici legli pod stolove nakon što se začulo više pucnjeva.

Incident se dogodio tokom jednog od najvažnijih političko-medijskih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, kojem prisustvuju visoki državni zvaničnici, novinari i javne ličnosti, piše BBC.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost)April 26, 2026

Prema izvještajima sa lica mjesta, začulo se više jakih pucnjeva, nakon čega su agenti Tajne službe momentalno reagovali. Predsjednik i prva dama su odmah izvedeni iz sale.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect.pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg)April 26, 2026

Gosti se bacali pod stolove

U trenutku pucnjave nastala je potpuna panika. Evakuisani su i visoki zvaničnici, među njima direktor FBI Keš Patel, potpredsjednik Džej Di Vens, kao i Robert F. Kenedi Mlađi, kojeg je obezbjeđenje izvelo iz objekta.

New video shows Secret Service evacuating JD Vance following the shootingpic.twitter.com/WaNiuprQvW — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump)April 26, 2026

Napadač priveden, hotel blokiran

Tajna služba saopštila je da su Tramp i sve štićene osobe bezbjedni.

Jedna osoba je privedena u vezi sa incidentom u hotelu Vašington Hilton i protiv nje će biti podignute dvije optužnice, izjavila je Žanin Piro, savezna tužiteljka za Vašington.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nasrnuo na kontrolni punkt Tajne službe u lobiju hotela, naoružan sa više komada oružja. Ubrzo je došlo do razmjene vatre sa policijom, nakon čega je oboren i savladan.

Following reports of shots fired at the White House Correspondents Dinner, reports say that the U.S. Secret Service now has a suspect in custody. Footage here shows the moment the purported shots were fired.

More to come.pic.twitter.com/iGRfYWadAb — OSINTdefender (@sentdefender)April 26, 2026

Napadač je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, izjavio je Bil Esejli, prvi pomoćnik saveznog tužioca za Centralni okrug Kalifornije, piše NBC News.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o muškarcu u tridesetim godinama bez krivičnog dosijea, koji ranije nije bio poznat policiji u Vašingtonu.

Direktor Tajne službe Šon Kuran izjavio je da je reakcija agenata pokazala da njihov "višeslojni sistem zaštite funkcioniše".

"Večeras smo vidjeli šta naši ljudi rade svakog dana kako bi zaštitili štićene osobe", naveo je Kuran.