Cvijanović o napadu na Trampa: Nasilje ne smije biti sredstvo političke borbe

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je zaprepašćena viješću o oružanom napadu na predsjednika SAD Donalda Trampa, njegovu porodicu i saradnike i dodala da nasilje ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Najoštrije osuđujem ovaj užasni čin", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prema njenim riječima, dobra okolnost je što napadač nije uspio u svojoj namjeri i što niko nije poginuo u ovom podmuklom napadu.

"Nadam se brzom oporavku ranjenog pripadnika obezbjeđenja. Nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe", dodala je Cvijanovićeva.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbjednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.