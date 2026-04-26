Čitaoci reporteri

Cvijanović o napadu na Trampa: Nasilje ne smije biti sredstvo političke borbe

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je zaprepašćena viješću o oružanom napadu na predsjednika SAD Donalda Trampa, njegovu porodicu i saradnike i dodala da nasilje ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe.

"Najoštrije osuđujem ovaj užasni čin", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prema njenim riječima, dobra okolnost je što napadač nije uspio u svojoj namjeri i što niko nije poginuo u ovom podmuklom napadu.

"Nadam se brzom oporavku ranjenog pripadnika obezbjeđenja. Nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe", dodala je Cvijanovićeva.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbjednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

