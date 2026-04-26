Haos, pucnjava, Trampa sklanjaju na sigurno, a gosti kradu skupocjeni alkohol

Na večeri dopisnika Bijele kuće izbila je panika nakon incidenta i uslijedila evakuacija, dok su pojedini gosti u metežu snimljeni kako kradu boce alkohola sa stolova.

Izvor: X/DefiantLs

Društvene mreže preplavili su snimci na kojima se vide gosti koji kradu boce skupocjenog alkohola sa stolova na večeri, nakon incidenta koji je izazvao haos i paniku.

U sali u kojoj se nalazilo nekoliko hiljada zvanica, uključujući političare i novinare, zavladala je potpuna panika. Gosti su tražili zaklon, dok su pripadnici Tajne službe hitno evakuisali predsjednika i druge visoke zvaničnike.



Međutim, pojedini gosti su iskoristili trenutak panike i sa stolova uzimali boce skupocjenog alkohola. Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su situaciju iskoristili i da se našale.

"Krađa alkohola u ovom slučaju nije krađa, to se zove preraspodjela resursa", jedan je od komentara.

Večera dopisnika Bijele kuće tradicionalno se održava upravo u hotelu Vašington Hilton, koji je i ranije bio mjesto bezbjednosnih incidenata, uključujući pokušaj atentata na predsjednika Ronalda Regana 1981. godine.

Prema izvještajima svjetskih medija, napadač je pokušao da probije bezbjednosni punkt u hotelu u Vašingtonu, pri čemu je došlo do razmjene vatre sa bezbjednosnim službama. Jedan agent je ranjen, ali je zahvaljujući zaštitnoj opremi prošao bez težih posljedica, dok je napadač savladan i priveden.

(Mondo.rs)