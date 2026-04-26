Haos, pucnjava, Trampa sklanjaju na sigurno, a gosti kradu skupocjeni alkohol

Na večeri dopisnika Bijele kuće izbila je panika nakon incidenta i uslijedila evakuacija, dok su pojedini gosti u metežu snimljeni kako kradu boce alkohola sa stolova.
Društvene mreže preplavili su snimci na kojima se vide gosti koji kradu boce skupocjenog alkohola sa stolova na večeri, nakon incidenta koji je izazvao haos i paniku.
U sali u kojoj se nalazilo nekoliko hiljada zvanica, uključujući političare i novinare, zavladala je potpuna panika. Gosti su tražili zaklon, dok su pripadnici Tajne službe hitno evakuisali predsjednika i druge visoke zvaničnike.
Međutim, pojedini gosti su iskoristili trenutak panike i sa stolova uzimali boce skupocjenog alkohola. Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su situaciju iskoristili i da se našale.
"Krađa alkohola u ovom slučaju nije krađa, to se zove preraspodjela resursa", jedan je od komentara.
Večera dopisnika Bijele kuće tradicionalno se održava upravo u hotelu Vašington Hilton, koji je i ranije bio mjesto bezbjednosnih incidenata, uključujući pokušaj atentata na predsjednika Ronalda Regana 1981. godine.
Prema izvještajima svjetskih medija, napadač je pokušao da probije bezbjednosni punkt u hotelu u Vašingtonu, pri čemu je došlo do razmjene vatre sa bezbjednosnim službama. Jedan agent je ranjen, ali je zahvaljujući zaštitnoj opremi prošao bez težih posljedica, dok je napadač savladan i priveden.
