Donald Tramp pravi haos pred Svjetsko prvenstvo: Bijela kuća izdala saopštenje

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Potez FIFA da dodijeli nagradu za mir Donaldu Trampu je uzburkao strasti, a sada se zbog kritika oglasila i Bijela kuća.

Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Nakon što je bilo riječi da će Donald Tramp insistirati da umjesto Irana na Svjetskom prvenstvu igra reprezentacija Italije, sada je zbog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država opet izbio skandal. Pošto se javnost uzbunila nakon što je FIFA dodijelila svoju verziju nagrade za mir predsjedniku SAD, sada je Bijela kuća izdala saopštenje povodom toga.

Još u decembru je FIFA odjednom riješila da dodjeljuje nagradu za mir i dodijelila je oduševljenom Donaldu Trampu i to u Vašingtonu. Đani Infantino je bio tu, a sada je poslije brojnih kritika Bijela kuća morala da se oglasi. PR Dejvis Ingl je rekao da "niko ne zaslužuje više" tu nagradu od Trampa.

"Ne postoji niko na svijetu ko je više zaslužio prvu ikada FIFA nagradu za mir od predsjednika Trampa. Svako ko misli drugačije sigurno pati od teškog slučaja Sindroma opterećenosti Trampom", rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Ko se oglasio sa kritikama? 

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku igra se od 11. juna do 19. jula, a dok bude trajala Amerika će po svemu sudeći i dalje biti dio nekoliko konflikata u svijetu, od Ukrajine do Irana i Izraela. Zbog napada SAD i Izraela na Iran mnogi su se oglasili, a najglasniji je bio kapiten Sent Paulija i vezista Australije Džekson Irvin.

"Kao organizacija morali bi da kažu da je dodjeljivanje ovakve nagrade za mir sprdnja sa ljudskim pravima i sa poušajem da se fudbal koristi ako globalna sila za dobre stvari i pozitivne promjene u svijetu", rekao je on. 

Reagovao je i Fudbalski savez Norveške: "Mi želimo da se ukine FIFA nagrada za mir. Ne mislimo da spada u mandat FIFA da dijeli takve nagrade, Mislimo da je nagrada Nobelovog komiteta dovoljna za to. Mislimo da je bitno da se fudbalski savezi i federacije kao i FIFA klone situacija u kojima se nalaze lideri država. Ove nagrade su veoma političke", naveli su oni. 

(MONDO)

