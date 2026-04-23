Novi šok za Sergeja Barbareza! Još jedan reprezentativac BiH propušta Mundijal!

Još jedan peh za reprezentaciju Bosne i Hercegovine dva mjeseca pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Nakon što je saopšteno da Amir Hadžiahmetović propušta Mundijal, stigla je nova loša vijest za selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza.

Na Svjetskom prvenstvu neće biti ni defanzivca portugalske Brage Adriana Leona Barišića, takođe zbog potrede, potvrdio je u četvrtak Fudbalski savez BiH.

"Reprezentativac Bosne i Hercegovine Adrian Leon Barišić obnovio je povredu aduktora zbog koje će morati biti podvrgnut operativnom zahvatu.

Prema prvim procjenama, Barišića očekuje višemjesečna pauza, te u narednom periodu neće biti na raspolaganju ni svom klubu, kao ni A reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon Amira Hadžiahmetovića, selektor Sergej Barbarez na predstojećem Svjetskom prvenstvu nažalost zbog povrede neće moći da računa ni na Barišića.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine želi Adrianu Barišiću uspješan operativni zahvat i brz oporavak, uz nadu da će se što prije vratiti na teren", saopšteno je iz FS BiH.

BiH će na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)