Loše vijesti za "zmajeve": Hadžiahmetović definitivno propušta Svjetsko prvenstvo!

Goran Arbutina
Amir Hadžiahmetović mora na dužu pauzu zbog koje će propustiti Mundijal narednog ljeta.

Amir Hadžiahmetović definitivno propušta Svjetsko prvenstv Izvor: Promo/FS BiH

Iako su pojedini engleski mediji dali lažnu nadu informacijom da povreda Amira Hadžiahmetovića nije toliko ozbiljna kao što se činilo, sumnje su potvrđene.

Fudbaler Hal sitija i reprezentacije BIH zbor povrede meniskusa mora na dužu pauzu zbog koje će propustiti Svjetsko prvenstvo, potvrdio je Fudbalski savez BIH.

"Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadžiahmetović neće biti u mogućnosti nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu zbog povrede meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka.

Selektor Sergej Barbarez i stručni štab računali su na Hadžiahmetovića u predstojećim izazovima, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za naš tim.

Amiru želimo uspješnu operaciju i brz oporavak, uz nadu da ćemo ga uskoro ponovo gledati na terenu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine", stoji u objavi FSBIH.

Hadžiahmetović je ove sezone odigrao čak 41 utakmicu za Hal siti, koji se bori za plasman u englesku Premijer ligu.

Tagovi

Amir Hadžiahmetović Mundijal 2026 zmajevi Hal Siti

