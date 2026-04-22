Loše vijesti za "zmajeve": Hadžiahmetović definitivno propušta Svjetsko prvenstvo!

Amir Hadžiahmetović mora na dužu pauzu zbog koje će propustiti Mundijal narednog ljeta.

Iako su pojedini engleski mediji dali lažnu nadu informacijom da povreda Amira Hadžiahmetovića nije toliko ozbiljna kao što se činilo, sumnje su potvrđene.

Fudbaler Hal sitija i reprezentacije BIH zbor povrede meniskusa mora na dužu pauzu zbog koje će propustiti Svjetsko prvenstvo, potvrdio je Fudbalski savez BIH.

"Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadžiahmetović neće biti u mogućnosti nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu zbog povrede meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka.

Selektor Sergej Barbarez i stručni štab računali su na Hadžiahmetovića u predstojećim izazovima, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za naš tim.

Amiru želimo uspješnu operaciju i brz oporavak, uz nadu da ćemo ga uskoro ponovo gledati na terenu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine", stoji u objavi FSBIH.

Hadžiahmetović je ove sezone odigrao čak 41 utakmicu za Hal siti, koji se bori za plasman u englesku Premijer ligu.