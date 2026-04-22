BiH "glumi" reprezentaciju Hrvatske: Panama rival "zmajevima" pred start Mundijala?

Dragan Šutvić
Prema informacijama iz Paname, upravo će ova zemlja odmjeriti snage sa BiH pred početak Svjetskog prvenstva.

Zmajevi, reprezentacija BiH Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije Koševa i duela sa Sjevernom Makedonijom, fudbalska reprezentacija BiH bi u generalnoj probi pred Mundijal trebalo da odmjeri snage sa selekcijom Paname!

Prema pojedinim navodima iz ove države, susret sa "zmajevima" planiran je za 6. jun u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno šest dana prije nego što izabranici Sergeja Barbareza protiv Kanade odigraju prvi meč na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Bh. tim bi tako, po svemu sudeći, "glumio" reprezentaciju Hrvatske, sa kojom će se Panama sastati u grupnoj fazi Mundijala. Uz ove dvije selekcije, u ovoj grupi još su Engleska i Gana. Sa druge strane, BiH će se za plasman u drugi krug, osim Kanade, boriti i protiv Katara i Švajcarske.

Podsjetimo, navijači BiH će imati priliku da isprate reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, pošto je za 29. maj zakazan duel sa pulenima Gocea Sedloskog. Inače, zbog tog meča došlo je i do "tumbanja" rasporeda u Premijer ligi BiH, pa će se utakmice posljednjeg, 36. kola odigrati pet dana ranije nego što je planirano.

