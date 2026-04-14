Paprene cijene ulaznica za prijateljski meč BiH i Sjeverne Makedonije, navijači nezadovoljni

Reprezentacija BiH pred odlazak na Svjetsko prvenstvo igraće na "Koševu".

Prijateljska utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije biti odigrana 29. maja 2026. godine na stadionu "Asim Ferhatović-Hase" u Sarajevu, od 18 časova, a Fudbalski savez BiH odredio je cijene ulaznica za ovaj susret.

tribina Zapad (blokovi A1, A2, A7 i A8) – 40,00 KM

tribina Zapad (blokovi A3, A4, A5 i A6) – 50,00 KM

tribina Istok – 40,00 KM

tribine Sjever i Jug – 30,00 KM

Ulaznice će biti puštene u pretprodaju 23. aprila, gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na https://bhff.fans/bs/ platformu.

FS BiH će dostaviti e-mail adrese korisnika zvaničnom distributeru ulaznica event.ba, koji će kontaktirati svakog od registrovanih korisnika i pružiti im mogućnost da se u roku od 24 sata izjasne u vezi sa kupovinom ulaznica.

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno DVIJE ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 25. APRILA od 12 ČASOVA kreće i redovna prodaja ulaznica putem web platforme www.event.ba

"Pozivamo sve navijače da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice i pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči odlaska na FIFA Svjetsko prvenstvo 2026", poručili su iz FS BiH.

Nadali su se svi da će "Koševo" biti ispunjeno do posljednjeg mjesta, ali visoke cijene ulaznica, bar za sada, izazvale su veliki broj negativnih komentara navijača "zmajeva", pa će biti zanimljivo ispratiti koliko gledalaca će ispratiti duel BiH i Sjeverne Makedonije.