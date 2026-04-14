Mirko Vučinić: "Ljubomoran sam na Bosnu"

Selektor Crne Gore Mirko Vučinić otvoreno o tome koliko je ljubomoran na uspjeh Bosne i Hercegovine čijem selektoru Sergeju Barbarezu se divi.

Izvor: YouTube/Printscreen/ADRIA TV Montenegro

Fudbalska reprezentacija Srbije sanja da se svi u regionu ugledaju na nju zbog uspjeha koje bilježi, ali trenutna situacija nije takva. "Orlovi" nisu uspjeli da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, štaviše nisu bili blizu čak ni da to učine putem baraža, dok sa ovih prostora na Mundijal idu Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

I dok smo navikli da su Hrvati, inače aktuelni bronzani sa Svjetskog prvenstva, redovni na velikim turnirima, Bosna i Hercegovina napravila je iznenađenje protiv Italije natjeravši i Crnu Goru da počne da se ugleda na nju.

"Ne omalovažavam ih, čak naprotiv, njima svaka čast, ali treba da se ugledamo na njih. Bosna treba da bude naš primjer i ljubomoran sam što su oni išli dva puta na veliko takmičenje, a mi nijednom", rekao je selektor Crne Gore Mirko Vučinić u emisiji "Druga strana medalje" na Adria TV.

Posebno je pohvalio Sergeja Barbareza, za kojeg je rekao da je napravio odličnu grupu igrača, koja je uspjela da šokira prvo Vels, pa zatim i Italiju.

"Stvorio je cjelinu, izolovao ih od svega. Svi su ga kritikovali, a on je ćutao i izašao kao pobjednik, i to kao veliki pobjednik", dodao je Mirko Vučinić koji je tek od nedavno selektor Crne Gore i uopšte je skoro počeo da se bavi trenerskim poslom, pa je baš sada kod Barbareza vidio kako treba.

"Šta god da naprave, uspjeh je.Na Barbareza su nedavno bacali drvlje i kamenje, a sada je favorit. On je napravio veliki rezultat kojim će ga pamtiti. Svi u regionu su srećni zbog Bosne", napominje Vučinić.

"Zmajevi" su na Svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, zajedno sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

