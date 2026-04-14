Selektor Crne Gore Mirko Vučinić otvoreno o tome koliko je ljubomoran na uspjeh Bosne i Hercegovine čijem selektoru Sergeju Barbarezu se divi.
Fudbalska reprezentacija Srbije sanja da se svi u regionu ugledaju na nju zbog uspjeha koje bilježi, ali trenutna situacija nije takva. "Orlovi" nisu uspjeli da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, štaviše nisu bili blizu čak ni da to učine putem baraža, dok sa ovih prostora na Mundijal idu Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
I dok smo navikli da su Hrvati, inače aktuelni bronzani sa Svjetskog prvenstva, redovni na velikim turnirima, Bosna i Hercegovina napravila je iznenađenje protiv Italije natjeravši i Crnu Goru da počne da se ugleda na nju.
"Ne omalovažavam ih, čak naprotiv, njima svaka čast, ali treba da se ugledamo na njih. Bosna treba da bude naš primjer i ljubomoran sam što su oni išli dva puta na veliko takmičenje, a mi nijednom", rekao je selektor Crne Gore Mirko Vučinić u emisiji "Druga strana medalje" na Adria TV.
Mirko Vučinić: "Ljubomoran sam na Bosnu"
Posebno je pohvalio Sergeja Barbareza, za kojeg je rekao da je napravio odličnu grupu igrača, koja je uspjela da šokira prvo Vels, pa zatim i Italiju.
"Stvorio je cjelinu, izolovao ih od svega. Svi su ga kritikovali, a on je ćutao i izašao kao pobjednik, i to kao veliki pobjednik", dodao je Mirko Vučinić koji je tek od nedavno selektor Crne Gore i uopšte je skoro počeo da se bavi trenerskim poslom, pa je baš sada kod Barbareza vidio kako treba.
"Šta god da naprave, uspjeh je.Na Barbareza su nedavno bacali drvlje i kamenje, a sada je favorit. On je napravio veliki rezultat kojim će ga pamtiti. Svi u regionu su srećni zbog Bosne", napominje Vučinić.
"Zmajevi" su na Svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, zajedno sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!