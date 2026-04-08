Reprezentativac BiH igrač mjeseca u engleskom klubu

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine proglašen je za najboljeg igrača Hal sitija za februar 2026. godine.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Glasovima navijača Amir Hadžiahmetović je bio najbolji fudbaler kluba u februaru, saopšteno je iz engleskog Hal sitija.

Vezista "zmajeva" koji je pobijedio ostale nominovane - Olija Mekburnija, Džona Igana i Regana Slejtera - postao je tek četvrti igrač Hala koji je osvojio ovu mjesečnu nagradu u sezoni 2025/26.

Prethodni dobitnici bili su Mekburni, Slejter i Džo Gelhart.

Bosanskohercegovački reprezentativac bio je ključna figura u sredini terena u ekipi Sergeja Jakirovića tokom februara. U tom periodu ostvario je 58 uspješnih dodavanja na polovini protivnika i ukupno 77 preciznih pasova, a imao je i značajnu defanzivnu ulogu - osvojio je 17 duela na zemlji i izveo šest klizećih startova.

"Čestitke Amiru na nagradi", saopštio je engleski klub.

Inače, vezista BiH je karijeru počeo u Željezničaru, odakle je 2016. godine otišao u Tursku, gdje je nastupao za Konjaspor, Bešiktaš i Rizespor, prije dolaska na Ostrvo kao pozajmljeni igrač istanbulskog velikana.

Hal je trenutno peti na tabeli Čempinšipa i nalazi se u zoni ekipa koje se bore za plasman u Premijer ligu.

(MONDO)