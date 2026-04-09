Donaruma se konačno oglasio nakon debakla Italije u Zenici: Ma kakve premije, naš poklon bio bi odlazak na Mundijal!

"Niko u Italiji nije tražio bonus, žao nam je Điđija, Gatuza i Gravine", poručio je golman italijanske reprezentacije.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Đanluiđi Donaruma prekinuo je ćutanje o jednoj od najmračnijih sedmica u istoriji italijanskog fudbala, osvrnuvši se na kontroverzu oko bonusa koja se pojavila nakon poraza od BiH u baražu za Svjetsko prvenstvo, dok je ujedno odao priznanje trojici ljudi koji su nakon toga podnijeli ostavke.

Golman Mančester sitija i kapiten "azura" govorio je za "Skaj Sport" u emotivnom intervjuu u kojem je govorio o svemu - od lične boli zbog trećeg uzastopnog izostanka sa Svjetskog prvenstva do štetnih izvještaja o navodnim zahtjevima igrača za bonusima.

Za Donarumu su te tvrdnje posebno bolne.

"Najviše me je povrijedilo ono što se pojavilo u javnosti", rekao je. "Kao kapiten nikada nisam otišao da tražim ni jedan evro od reprezentacije Italije. Ono što se dešava u reprezentaciji, kao i u svakom takmičenju, jeste da igrači dobiju nagradu ako se ostvari cilj. To je sve. Niko nije tražio ništa od Saveza. Naš poklon je trebalo da bude odlazak na Svjetsko prvenstvo. Nažalost, to se nije desilo."

To je bila jasno i nedvosmisleno demantovanje kapitena koji je očigledno osjetio da se dovodi u pitanje integritet ekipe u već veoma bolnom trenutku.

"Više su me povrijedili komentari i riječi koje su se pojavile nego bilo šta drugo", dodao je.

"Žao nam je Điđija, Gatuza i Gravine"

Izvor: AllShotLive / Sipa USA / Profimedia

Odlazak predsjednika saveza Gabrijelea Gravine, selektora Đenara Gatuza i šefa delegacije reprezentacije Đanluiđija Bufona dodatno je pojačao emocije u već teškom periodu. Donaruma je imao samo riječi hvale za svu trojicu i vidno je bio pogođen nizom ostavki nakon poraza u Zenici.

"Imao sam divan odnos sa Điđijem, Gatuzom i Gravinom", rekao je. "Najviše nam je žao njih. Prirodno je da se osjećaš donekle odgovornim za sve što se sada dešava i to boli. Ali želim da zahvalim selektoru, predsjedniku i Điđiju, jer su dali važan doprinos."

Da se ne zaboravi

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Uprkos svemu, golman Italije želio je da stvari sagleda u širem kontekstu. Rekordni niz pobjeda Italije i osvajanje Evropskog prvenstva 2020. ostaju veliki uspjesi, a Donaruma insistira da identitet italijanskog fudbala nije izgubljen.

"U ovim godinama, uprkos razočaranjima, postigli smo važne stvari", rekao je. "Ne treba sve to odbaciti."

Njegova poruka za budućnost bila je jednostavna: "Teško je, ali moramo ići naprijed sa snagom i sa sviješću da će se Italija vratiti jaka i velika."

Pošto Liga nacija i naredno Evropsko prvenstvo dolaze prije bilo kakve nove kampanje za Svjetsko prvenstvo, proces obnove počinje mnogo ranije nego što mnogi misle.

"Prva dva dana su bila veoma teška i iscrpljujuća", priznao je Donaruma. "Boli, zaista boli. Prvih dana sam se teško mirio s tim. Ali istina je da moraš krenuti ispočetka, ići dalje i reagovati", zaključio je italijanski čuvar mreže.