Italija zbog stadiona gubi EURO 2032: UEFA je spremna da ih osramoti kao nikada

Zbog izuzetno loše fudbalske infrastrukture, UEFA bi mogla da oduzme organizaciju Evropskog prvenstva 2032. godine Italiji.

Evropsko prvenstvo u fudbalu 2032. godine trebalo bi da se igra u Turskoj i Italiji, ali šest godina prije početka tog turnira postoje ogromni problemi u organizaciji. Navodno, UEFA razmišlja da uskrati Italijanima mogućnost organizovanja velikog takmičenja jer fudbalska infrastruktura u toj zemlji nije na zavidnom nivou.

Da su stadioni stari i ne baš reprezentativni znaju već dobro svi ljubitelji fudbala, ali kada o tome progovori prvi čovjek UEFA... Aleksandar Čeferin se nedavno oglasio i praktično zaprijetio Italijanima koji u ovom trenutku imaju samo jedan stadion spreman za organizaciju velikog takmičenja!

"Imate fudbalsku infrastrukturu među najgorima u Evropi. Ako se stadioni ne rekonstruišu, Evropsko prvenstvo 2032. se kod vas neće igrati", rekao je Čeferin Italijanima. Oduzimanje organizacije Evropskog prvenstva jednoj od najmoćnijih zemalja na kontinentu, barem fudbalski gledano, bila bi još veća sramota od onoga što im se u posljednja tri ciklusa dešava u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Za sada nije poznato kakvu bi alternativu UEFA mogla da smisli, ali Italijani za sada ni ne razmišljaju o tome. Imaju dovoljno svojih problema, bave se stadionima koji su godinama propadala i gledaju kako da ih što prije osposobe. Smeta im i birokratija, koja odlaže početak radova - a posebno je zabrinjavajuće što tri stadiona nisu ni počeli da grade!

Gdje će se igrati EURO 2032?

Prije nešto više od četiri godine, UEFA je saopštila da su kandidaturu za organizaciju predale tri države, ali... Rusija, koja je željela da bude domaćin turnira, ubrzo je izbačena iz svih međunarodnih takmičenja zbog rata u Ukrajini. Tako su kao kandidati ostale samo dvije zemlje, a zatim je donesena odluka da Italija i Turska zajedno organizuju Evropsko prvenstvo. Zapravo, Turci su odustali od kandidature za Euro 2028, pa su sa Italijanima podnijeli zajedničku kandidaturu za 2032. godinu i odmah dobili organizaciju jer nije bilo drugih kandidata.

Obje države su predale spisak od deset stadiona na kojima će se igrati Evropsko prvenstvo, ali im neće biti potrebno toliko objekata. Taj spisak napravljen je kada su pojedinačno podnosili kandidaturu, a do oktobra 2026. godine potrebno je da izaberu po pet stadiona koji će biti domaćini. Turci imaju dovoljno dobru infrastrukturu i ispuniće očekivanja, ali bi Italijani mogli da upadnu u problem...

Na italijanskom spisku deset stadiona nalazi se novi stadion u Milanu čija gradnja još nije počela, novi stadion u Rimu koji treba da počne da se gradi 2027. godine, novi stadion u Kaljariju čija gradnja još nije počela, kao i još sedam objekata koji trenutno postoje. Jedini koji ispunjava sve uslove je stadion Juventusa u Torinu, trenutno se rekonstruiše stadion Artemio Franki u Firenci, a u budućnosti bi trebalo da se modernizuju stadioni Sveti Nikola u Bariju, Dijego Armando Maradona u Napulju, Markantonio Bentegodi u Veroni, Renato Dal'Ara u Bolonji i Luiđi Feraris u Đenovi.

Da li će tri stadiona biti izgrađena na vrijeme i da li će ostali biti rekonstruisani dovoljno brzo, ostaje da se vidi. Kako god, jasno je da infrastuktura u Italiji nije na visokom nivou, a da je većina stadiona ostala u prošlosti - mnogi stadioni i danas liče na zdanja koja su 1990. godine bila mjesta odigravanja Mundijala.