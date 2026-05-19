Preminula mlada srpska košarkašica

Talentovana Ines Stojanović je preminula, saopštio je njen klub.

Izvor: Shutterstock

Strašne vijesti pogodile su srpsku košarku! Preminula je talentovana košarkašica Ines Stojanović (17), a vijest o njenoj smrti objavila je Mega. Ines je bila članica tog kluba, a karijeru je počela u rodnoj Subotici gdje je nosila dres Spartaka i pokazala da posjeduje ogroman talenat.

Ines Stojanović, rođena 1. januara 2009. godine u Subotici, smatrana je jednom od najperspektivnijih mladih igračica u zemlji. Prije dolaska u Megu, sa velikim uspjehom je nastupala za ŽKK Spartak iz Subotice, gdje je takođe ostavila neizbrisiv trag kao najtalentovanija košarkašica svoje generacije.

Kao članica ŽKK Mega MIS Beograd, takmičila se u Prvoj ženskoj ligi Srbije, najvišem rangu takmičenja. Svoj debi u seniorskoj konkurenciji i prve poene zabilježila je na početku sezone 2024/2025, na utakmicama protiv ekipa poput Sloge, gdje je upisala minute, skokove i pogotke.

"Sa velikom tugom opraštamo se od naše voljene Ines, koja nas je prerano napustila. Zauvijek će ostati dio našeg kolektiva i naših uspomena. Porodici i prijateljima upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru", napisala je Mega. Uzrok smrti nije poznat.