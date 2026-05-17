Strašni detalji smrti slavnog sportiste (35): Predozirao se fentanilom i kokainom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Otkriveni su detalji smrti Džoša Maura. Nekadašnji NFL defanzivac je preminuo zbog predoziranja.

Krajem aprila sa samo 35 godina preminuo je nekadašnji dugogodišnji defanzivni end u nekoliko NFL timova Džoš Mauro, a sada je istraga utvrdila da je uzrok smrti slučajno prediziranje. On se prema navodima američkih medija predozirao "kombinacijom fentanila, kokaina i etanola". 

"Uz mnogo suza i slomljenih srca, ali sigurni da je naš Džoš Mauro sada izliječen i da je sa Gospodom, mi prihvatamo vaše molitve koje nam pomažu da se nosimo sa užasnim gubitkom našem sina, brata, ujaka, strica, unuka i prijatelja", napisao je njegov otac Greg Mauro. 

Ko je bio Džoš Mauro?

Nakon što je bio na Stenfordu od 2010. do 2013. godine ipak je i bez biranja na draftu stigao do NFL-a gdje je odigrao 80 mečeva i na kraju je imao pet sekova i 130 defanzivnih intervencija u karijeri.

Prvo je igrao za Pitsburg Stilerse, pa za Arizona Kardinalse tri godine. Potom je nastupao za Njujork Džajantse, Ouklend Rejderse, Džeksonvil Jaguarse i u Arizoni je 2021. godine završio karijeru.

"Ne mogu da vjerujem da moram ovo da radim sada. Muka mi je da budem iskren, ali moj drugar Džoš Mauro je nedavno preminuo. Dođavola, brate, zaista nemam riječi. Volim te, brate, volio bih da sam mogao da uradim više za tebe. Volio bih da sam mogao da uradim nešto za tebe. Teško je, čovječe", rekao je Maks Krozbi, njegov bivši saigrač. 

