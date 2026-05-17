Bivši srpski vaterpolista Filip Filipović odlazi u Rusiju da vrati ruski vaterpolo na vrh novim projektom.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji vaterpolista svih vremena Filip Filipović ima novi projekat. Prihvatio je poziv i odlazi u Rusiju sa jednim ciljem - da ruski vaterpolo vrati na sam vrh. Sport u kome nemaju uspjeha već dugo godina i odlučili su da pozovu legendu da im riješi problem.

"Vrijeme posvećujem Rusima, uzeo sam taj projekat krajem godine, a vezan je za razvoj njihovog vaterpola, do Brizbejna 2032. godine. Veliki je projekat, ne uključuje samo mušku seniorsku ekipu, već i žene, na svim nivoima. I na reprezentativnim i klupskim. Potrebno je vrijeme da se sagleda cijela situacija", rekao je Filipović u emisiji "Miljanov korner".

Vidi opis "Sve što smo tražili, to smo i dobili": Filipović preuzeo veliki projekat i objasnio zašto nije u Srbiji Filip Filipović sa suprugom Filip Filipović sa sinom Filip Filipović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: MN PRESS Br. slika: 27 27 / 27 AD

Pratio je već i neke druge zemlje i kako sve to funkcioniše kako bi se što bolje pripremio za novi zadatak.

"Imao sam sreću i priliku da vidim i kako se razvija američki vaterpolo. Ljudi su doktorirali razvoj sportova, domaćini su u Los Anđelesu 2028. godine. Vidio sam njihove kampove, koliko djece okupljaju, to je impozantan broj i može da bude samo pozitivan primjer. Rusi su godinama u ozbiljnoj krizi što se tiče svjetskog vaterpola. Od 2004. godine nemaju medalju u tom sportu. Krenuli smo od nule, sagledali situaciju, postoje indicije, neke stvari se dešavaju, pokreću se projekti. Ide uporedo i sumiranje stanja i rad sa mlađim kategorijama koji je ključan. Vidjećemo, tek je početak. Bilo kakvi rezultati, pa i oni najmanji, vidjeće se bar za godinu i po ili dvije."

"Sve što smo tražili od Rusa - dobili smo"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Otkrio je i svježe penzionisani srpski sportista kako izgleda saradnja za sada. Sve je pozitivno i ide u dobrom smjeru.

"Imam povjerenje ljudi u ruskoj federaciji, ne mogu da se požalim. Cijeli moj tim sa kojim sarađujem, sve što smo tražili je ostvareno. Samo tako i može, mora da se radi - bez prepreka. Pričam o logističkim stvarima. Krenuli smo da radimo sa vaterpolom, ima dosta mladih nada koji tek dolaze, sa starijima je drugačije, ali može i sa njima da se radi. Vremenom će stvari doći na svoje, pokušavam da prenesem iskustvo i znanje, prepoznali su i hvala na tome."

Zašto nije probao u Srbiji?

Vidi opis "Sve što smo tražili, to smo i dobili": Filipović preuzeo veliki projekat i objasnio zašto nije u Srbiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dobio je i direktno pitanje o tome zašto nije nešto slično probao u Srbiji?

"Niko nije zvao... Šalim se. Radimo to što nam se nudi. Iskrslo je u oktobru, komunikacija je krenula tokom ljeta. Krajem septembra su me zvali, imali smo nekoliko sastanaka i dogovorili se u minutu i kada se pruži ruka... Zna se kako je to sa Rusima", zaključio je Filipović.