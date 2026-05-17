Katastrofa za BiH mjesec dana pred Mundijal: Heroj "zmajeva" se povrijedio

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
Haris Tabaković se povrijedio pred kraj posljednje utakmice posljednjeg kola Bundeslige. Na manje od mjesec dana pred Svjetsko prvenstvo.

Haris tabakovic se povrijedio mjesec dana pred sp Izvor: Fabian Strauch / AFP / Profimedia

Iako je Haris Tabaković nastavio sa sjajnim igrama i u posljednjem kolu Bundeslige, navijači Bosne i Hercegovine su se hvatali za glavu jer se napadač "zmajeva" povrijedio samo mjesec dana pred početak Mundijala. On je u pobjedi svog tima nad Hofenhajmom 4:0 dao dva gola. Prvi u 23. minutu je ušao u zapisnik, drugi u 64. minutu je poništen zbog ofsajda. A onda je u 74. minutu morao da napusti teren zbog povrede. 

Tabaković je osjetio bol u skočnom zglobu i tražio je izmjenu, a na samo mjesec dana do početka Mundijala ovo su jako loše vijesti. Bosna i Hercegovina igra prvi meč 12. juna sa Kanadom u Torontu, a dva najbolja špica su povrijeđena. 

Edin Džeko se povrijedio u meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Italije, a Tabaković je sada osjetio bol. Više o povredi će se znati poslije pregleda i snimanja, ali nadaju se u BIH da ga ne čeka duža pauza.

Šta je plan BIH?

Selektor Sergej Barbarez je na spisak osim Džeke i Tabakovića stavio još jednog napadača koji dominira u Njemačkoj Ermedina Demirovića, a tu su i Samed Baždar koji je nekada bio reprezentativac Srbije kao i Jovo Lukić, nekadašnji centarfor Borca.

Šta će biti sa Tabakovićem? 

Sva je prilika da je Tabaković utakmicom protiv Hofenhajma završio svoje nastupe u Borusiji Menhengladbah. Iskusni napadač koji je nastupao za Jang Bojs, Grashopers, Debrecin, Diosđer, Austriju Luštenau, Austriju Beč i Hertu je na pozajmici iz Hofenhajma i klub planira da ga vrati. Ove godine je sa 13 golova Tabaković bio u deset najboljih strijelaca Bundeslige.

Tabaković je inače u mlađim kategorijama igrao za Švajcarsku, a onda je 2023. počeo da nastupa za seniorsku selekciju Bosne i Hercegovine. Za sada je na 10 mečeva dao četiri gola, a najbitniji je bio za prolazak za Mundijal protiv Italije.

