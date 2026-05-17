"Popio sam 70 piva i 15 koktela u jednom danu": Igrao za Real i Romu, pa dotakao dno

Poznati Brazilac Sisinjo priznao je kako je izgledao poročan život. Slavni fudbaler nije mario za novac i fudbal, preokupacija su mu bile žurke i alkohol, koji je probao već sa 13 godina. Poslije mnogo vremena uspio je da se vrati na pravi put.

Izvor: Guliver/Denis Doyle/Getty Images

Nekadašnji reprezentativac Brazila i bivši fudbaler Real Madrida, Rome i Sao Paula Sisinjo (45) otvoreno je govorio o najtežem periodu svog života - borbi sa alkoholizmom koji ga je godinama pratio i umalo potpuno uništio. U razgovoru za "Gazeta delo sport" priznao je da je alkohol probao još kao tinejdžer i da mu je fudbal dugo bio samo način da zaradi novac za provod i poroke. Danas vodi potpuno drugačiji život, ne pije već 14 godina i radi kao evangelički pastor u Brazilu.

Sisinjo trenutno živi u Sao Paulu, gdje radi i kao televizijski komentator, a kaže da mu je najveću podršku pružila supruga Mari. Upravo ona ga je, kako tvrdi, prvi put odvela u crkvu dok je igrao za Romu. "Sve dugujem supruzi. U Rimu me je prvi put povela u crkvu. Danas držim službe i govorim ljudima o Isusu i vjeri. Sljedeće godine čak ću vjenčati dvoje prijatelja iz Brazila u Italiji. Vjerujem da vjera čovjeku može da pomogne da se očisti od svega lošeg", rekao je Sisinjo.

Život legendarnog Brazilca nije bio sjajan. Poroci su počeli još kad je bio dječak, kasnije je samo tonuo sve dublje i dublje. "Prvi put sam pio sa 13 godina na jednoj žurci. Probao sam pivo i zaljubio se u njega kao u ženu. Što sam bio stariji, sve sam više pio. Vraćao sam se kući u pet ujutru, a roditelji ništa nisu primjećivali. Sutradan bih normalno trenirao", prisjetio se nekadašnji desni bek.

"Dnevno sam mogao da popijem 20 piva"

Kako kaže, stvari su izmakle kontroli početkom 2000-ih, kada je igrao za Botafogo. "Tada sam dnevno mogao da popijem 20 piva i 10 kajpirinja. Sa 17 godina počeo sam i da pušim. Iskreno, fudbal sam tada gledao samo kao način da dođem do novca i zabave. Htio sam slavu, pare i provod", priznao je Brazilac.

Dolazak u Real Madrid dodatno je pogoršao situaciju. "Kraljevski klub" ga je 2005. doveo kao nasljednika Mičela Salgada, ali Sisinjo kaže da je tada potpuno izgubio kontrolu nad životom. "Kada sam stigao u Real, pomislio sam: 'To je to, sad mogu da slavim do kraja života.' Kupovao sam automobile, pravio žurke, trošio novac na sve strane. Nisam mnogo izlazio po gradu jer su paparaci bili svuda, pa sam sa prijateljima pio u svojoj kući", ispričao je.

"Legao bih da spavam u četiri ujutru, a već u osam bio na treningu i to pijan. Prije treninga bih popio nekoliko kafa i žvakao gomilu žvaka da prikrijem miris alkohola. Na terenu sam igrao dobro i niko nije sumnjao, čak ni Fabio Kapelo."

U Madridu je razvio i opsesiju prema tetovažama, pa je ispričao kako je izgledalo razdoblje u Španiji, pošto mu je najveći problem predstvaljala činjenica da se plašio igle. "Tetovirao sam se samo kada sam bio pijan da ne osjećam bol. U Madridu sam uradio 15 tetovaža, u Rimu još deset. Ukupno ih imam 33, a samo osam sam uradio trijezan", otkrio je Sisinjo.

"U jednom danu sam popio 70 piva i 15 kajpirinja"

Poslije Reala uslijedila je igra u Italiji. U Romu je stigao 2007, a ključnu ulogu u transferu imao je zemljak Doni. "Preko Skajpa me je spojio sa Totijem. Frančesko mi je rekao: 'Dođi kod nas, i mi smo Galaktikosi.' Odmah me je ubijedio", ispričao je Brazilac.

Iako je u početku u Romi igrao odlično, problemi su se vratili poslije nove povrede koljena. Tada je, kako kaže, shvatio da pati i od depresije. "Počeo sam opet previše da pijem. U jednom danu sam popio 70 piva i 15 kajpirinja, uz dvije paklice cigareta. Nisam želio da spavam, samo da sjedim sa društvom i da se zabavljam", priznao je nekadašnji fudbaler Rome.

Znao je da ima problem, znali su i ljudi oko njega, ali... "Bruno Konti mi je stalno govorio: 'Sisinjo, manje provoda, više treninga.' I Danijele Prade je pokušavao da me urazumi. Mnogo volim Rim i nadam se da će moj sin jednog dana igrati tamo", rekao je.

Kako je Sisinjo preživio poroke?

Prekretnica u životu bivšeg fudbalera dogodila se po povratku u Brazil 2012, kada je krenuo na terapije i potpuno promijenio životne navike. "Ponovo zahvaljujući supruzi uspio sam da se izvučem. Krenuo sam na terapije, pronašao vjeru i smisao života. Danas sam srećan čovjek", zaključio je Sisinjo.