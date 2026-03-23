Tragedija na utakmici u Kolumbiji: Fudbaleru (19) pozlilo na terenu, preminuo je u bolnici

Tragične vijesti stigle su iz Kolumbije gdje je mladi fudbaler Santijago Kastriljon pao usred meča i potom preminuo u bolnici.

Izvor: Printscreen/X/TuiterosBoyaca

Tragične vijesti stižu iz svijeta fudbala. Talentovani fudbaler Santijago Kastriljon (19) preminuo je u bolnici poslije drame koja se dogodila na utakmici. Fudbaler kolumbijskog Milionariosa se samo srušio na terenu na meču turnira za igrače do 20 godina protiv Independijentea.

Sve je odmah stalo, ljekari su ekspresno utrčali na teren, Hitna pomoć je stigla, odveden je u najbližu bolnicu. Ljekari su pokušali sve i nažalost nisu uspjeli da mu spase život. Potvrdio je to njegov klub.

"U subotu 21. marta je kolabirao tokom utakmice. Klupski ljekari su odmah reagovali, kolima Hitne pomoći prebačen je u obližnju bolnicu u sjevernom dijelu grada. Specijalisti za kardiovaskularne bolesti su pokušali sve. Uprkos svim njihovim pokušajima, nisu uspjeli da ga spasu. Preminuo je dan kasnije u prisustvu porodice, saigrača i prijatelja", navodi se u saopštenju.

Fudbal je u drugom planu, ništa više nije važno ni za koga u klubu.

"Fudbal staje. Naše srce je slomljeno, bol je prejaka, osjećamo se bespomoćno i tužno. Upućujemo posljednji pozdrav našem broju 10. Našem saigraču, prijatelju. Santijago nije samo igrao fudbal, već ga je živio, dijelio sa osmijehom koji ćemo zauvijek pamtiti. Molimo se za njegovu dušu, za njegovu porodicu i voljene. Šaljemo poruku podrške i snage u ovom teškom momentu koji je neshvatljiv za sve nas. Santijago, naš voljeni saigraču, počivaj u miru", zaključuje se u saopštenju.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad…pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial)March 23, 2026

Dirljiv gest protivničkih igrača

Independiente Santa Fe envía una voz de aliento y le desea pronta recuperación a Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios.



El fútbol debe integrarnos, y hoy nos unimos por la salud de Santiagopic.twitter.com/knNkfXyAgT — Independiente Santa Fe (@SantaFe)March 21, 2026

Niko nije mogao da vjeruje šta se dogodilo na utakmici i kako je Santijago samo kolabirao na terenu. Pogodilo je to sve, kako igrače Indenpendijenta koji su ga ispratili dirljivim gestom.

Bilo je emotivno na terenu. Svi su bili u potpunom šoku...

(MONDO)