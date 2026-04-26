Potresna ispovjest legende svjetskog fudbala: "Plašio sam se da ću postati duh i da više nikada neću igrati"

Slavni golman Juventusa i reprezentacije Italije Đanluiđi Bufon progovorio je o borbi sa depresijom.

Legendarni italijanski golman Đanluiđi Bufon otvorio je dušu u autobiografiji "Spasen" gdje je govorio o najtežim mometima karijere i poseban dio posvetio borbi sa depresijom. Njegova priča je velika lekcija i opomena mladim sportistima da potraže pomoć ukoliko imaju bilo kakve psihičke probleme i mentalne borbe.

Bufon je bio na vrhuncu karijere kada se suočio sa napadima panike i dramatično opisao situaciju iz 2004. godine dok je branio boje Juventusa. Nije bio siguran da li će moći da izađi na teren, suočio sa nesigurnošću i najvećim strahovima.

"Ako moram da izdvojim najvažniji trenutak te krize, to je bilo neposredno pred utakmicu Juventus - Ređina u februaru 2004. Igralo se uveče. Zaostajali smo šest bodova za prvim mjestom. Ostalo je još 13 kola do kraja sezone, tako da je sve još bilo moguće, ali je u vazduhu vladala neka negativnost, kao da je sezona već završena. Iza nas su bile dvije lude i potpuno različite utakmice. U prethodnom ligaškom meču primili smo četiri gola od Rome Totija i Kasana, dok smo sredinom nedjelje pobijedili Inter u polufinalu Kupa Italije na San Siru, poslije penala. Iako smo i dalje bili u igri u Ligi šampiona, a možda i pomalo u prvenstvu, u sebi sam bio siguran da je te sezone sve izgubljeno”, ispričao je Bufon i nastavio:

"Bilo je to tipično zimsko veče u Torinu, mokro i hladno, a stadion je bio poluprazan. Sa razglasa je išla pjesma koju sam čuo samo kao iritantno zujanje. Tokom zagrijavanja sam se molio i radio svoju uobičajenu rutinu pred meč, ali sam imao osjećaj da nešto nije u redu sa mišićima. Poslije dva minuta navukao sam rukavice, stao na gol i shvatio da teško dišem. Stajao sam, gledao u teren i osjećao blagu vrtoglavicu. Ono što me je, međutim, uplašilo bila je stegnutost u dijafragmi, između grudi i stomaka, kao da me je neko udario. Ivano Bordon, trener golmana, pogledao me je i shvatio da nešto nije u redu, a ja sam, trudeći se da ga ne gledam jer nisam želio da ga uplašim, nastavio dalje. Ipak, jedva sam disao i osjećao sam strah koji nisam razumio. Kada imate napad panike, ne znate da imate napad panike. Kada imate napad panike, mislite da ćete umrijeti. Nisam mogao da se nosim sa tom situacijom niti da se fokusiram na svoju rutinu, jer nisam znao šta mi se dešava, pa sam prišao Bordonu i rekao mu da pozove Antonija Kimentija, rezervnog golmana, da se zagrije, jer se ne osećam dobro".

Podršku mu je pružio trener golmana, ali nije uspijevao da sredi misli u tim mometima. Želio je da mu olakša ako mu kaže da ne mora da izađe na teren, ali to mu je još više uskovitlalo misli.

"Dok sam govorio, shvatio sam da su mi riječi iskrivljene i besmislene. Bordon je smiren čovjek, pogledao me je i rekao: ‘Ne brini, Điđi, ne moraš da igraš.’ Shvatio je da imam napad panike, nije to tako nazvao, ali mi je rekao: ‘Sada ostani tu i šetaj sam dva-tri minuta, a u međuvremenu ću reći Antoniju da se spremi. Za 10 minuta mi možeš reći da li želiš da igraš ili ne, nisi obavezan’… ‘Nisi obavezan’ – ta rečenica mi je oslobodila stomak pritiska dužnosti. Oslobodila je dovoljno vazduha da mogu lakše da dišem. Sama činjenica da mi je rekao ‘ne moraš da igraš’ već mi je dala mogućnost izbora i šansu da se izborim sa onim što mi se dešavalo. Oslobodio sam se anksioznosti zbog toga što sam u centru pažnje i pokušao sam da se smirim. Posle Bordonovih riječi, šetao sam nekoliko minuta kroz zaglušujuću buku stadiona. Bilo je to kao one šetnje kada goriš od temperature koja ti kuva mozak. Pokušavao sam da sredim misli. ‘Ne moraš da igraš, možeš da ideš kući kad god hoćeš’, uvjeravao sam sebe, ali sam znao da ne mogu, da ako sada odem – nikada se neću vratiti. Zato sam se osloniо na jednostavnu misao: utakmica traje 90 minuta, ostaješ na terenu 90 minuta; poslije toga, kada budeš kod kuće, i dalje će ti biti loše, umrijećeš, i neka ide sve dođavola."

Ipak, pokazao je pobjednički mentalitet i odlučnost da se izbori sa ovim problemom i stao među stative.

"Sredio sam misli: ‘Hajde, Điđi’, rekao sam sebi i dao sebi snagu: ‘Kada se utakmica završi, možeš da prestaneš da igraš fudbal. Izdrži samo tih sat i po i onda se oprosti od svega.’ Dok sam to mrmljao, vidio sam Kimentija kako se zagrijava. Prvo što sam pomislio bilo je da, ako ne odigram tu utakmicu protiv Ređine, više nikada neću igrati i postaću neka vrsta duha. Bio sam mlad i nije bilo jasno šta je tačno taj osjećaj nelagode. Tumačio sam ga kao nedostatak hrabrosti. Bio je to strah koji Bufon kakvog sam izgradio u svojoj glavi nije smio da ima. U smislu mog samopouzdanja, načina na koji želim da živim i kako sam živio, bio sam sve osim slab. Zato sam sebi podmetnuo nogu. I onda će se sve završiti. Odradio sam minut i po zagrijavanja, otišao da se presvučem i, kada sam se vratio na teren, osjetio sam da dišem malo lakše, a taj iznenadni osjećaj boljitka izazvao je nalet adrenalina. Adrenalin zaustavlja paniku koja izaziva nedostatak daha. Taj efekat ne traje dugo, ali je dovoljan za utakmicu. Toliko da sam, poslije 10 minuta, odbranio težak slobodan udarac, a pred kraj prvog poluvremena i jednu od najboljih odbrana u sezoni, protiv Frančeska Koce, dok je i dalje bilo 0:0. Plejmejker Ređine bio je jedan na jedan sa mnom i na ivici peterca pokušao je tri finte. Ostao sam na nogama i jednom rukom zaustavio njegov lob. Pobijedili smo 1:0, a ta odbrana protiv Koce dala mi je važan podstrek da završim utakmicu.”

Nažalost, to nije bio jedini trenutak kada se osjetio nemoćnim, počeo je da gubi sigurnost i polako je shvatio da je u pitanju depresija.

"Sutradan sam shvatio da ću morati da naučim da živim sa tim osjećajem nelagode. Nisam mogao stalno da budem na ivici katastrofe, tražeći dodatne nalete adrenalina da bih igrao. Pročulo se da mi se desilo nešto čudno, ali nije bilo jasno šta tačno. Neki saigrači su me pitali o tome, a već i samo odgovaranje na ta pitanja bilo je teško, jer nisam znao šta da kažem. Panika. Ta riječ nije bila dio mog rječnika. Nekoliko mjeseci sam loše spavao, budio sam se ubrzo nakon što zaspim, a negativne misli su mi prolazile kroz glavu: razočaraću roditelje, navijače, uništiću karijeru. ‘Neko ko je imao sreće da živi ovakav život.’ Ali to nije bila sreća, zaslužio sam ovaj uspjeh. ‘Neko ko mnogo zarađuje i uspješan je samo zato što šutira loptu.’ Ali meni šut nije važan, ja sam golman, bacam se, povređujem se, sav sam u posjekotinama, modricama, udarcima i otocima. Neke od tih misli govorile su mi da pokušam da ne razmišljam previše. Druge su me savjetovale da pokušam da sakrijem tu negativnost. Ali čak i kada bih pokušao – metaforički – da te misli stavim na papirni čamac i pustim niz rijeku, vraćale bi se još upornije i podmuklije. Plašio sam se da izađem, da razgovaram sa ljudima koje volim. Budio sam se ošamućen, sa umorom koji je pogađao cijelo tijelo, noge su mi bile bez energije i počeo sam da gubim sigurnost u sopstvene pokrete", ispričao je Bufon i nastavio:

"O tome sam pričao sa najbližim prijateljima, a zatim i sa klupskim ljekarom Juventusa, doktorom Rikardom Agrikolom. Na njegova pitanja odgovarao sam: ‘Razvučeno’, ‘Ne mogu da stojim’, ‘Baš sam u problemu sada’. Trudio sam se da sebe ne shvatam previše ozbiljno, da se malo i našalim na sopstveni račun i na svoj problem. Ali to nije bila zdrava autoironija, samo sam skrivao taj osjećaj tame od samog sebe. Jednog dana Rikardo je rekao nešto što me je pogodilo, tokom jednog od mojih dugih monologa o toj bolesti kojoj nisam znao ime, o slabosti koju sam osećao, o iscrpljenosti: Điđi, moguće je da je u pitanju depresija", rekao je golman.

Bufon je jedna od najvećih legendi italijanskog fudbala, dres Juventusa je nosio u dva navrata, u periodu od 2001-2018, a potom i od 2019-2021. Osim za "staru damu" igrao je za Parmu i Pari Sen Žermen.