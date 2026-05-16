Filip Filipović pričao je o problemima u srpskom vaterpolu i o dešavanjima u posljednje vrijeme, bojkotu nacionalnog tima, potencijalnom rješenju...

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Bura u srpskom vaterpolu se ne stišava. Zbog izjave Slobodana Sora je 11 srpskih vaterpolista započelo bojkot reprezentacije Srbije. Može li da se nađe rješenje i da se prevaziđe cijela ova situacija? Odgovor na to pitanje pokušao je da pruži legendarni Filip Filipović.

"Ako neki sport može da prevaziđe situaciju, prije svega zbog istorije i kulta koji je postojao svih ovih decenija, ne godina. Vaterpolo ne postoji samo od kada smo mi počeli da igramo i neće se završiti sa nama. Ako neki sport može da je prevaziđe, to smo mi. Da li i kada, to ne mogu sa sigurnošću da kažem", rekao je Filipović u emisiji "Miljanov korner".

Nastavio je da priča o problemima i načinu na koji vidi rješenje.

"Odgovorno tvrdim da problem u vaterpolu, ne samo danas, da su problem ljudi. Ne znam zbog čega i ne mogu da odgonetnem. Zbog čega ne možemo da se dogovorimo? Da napravimo neku višu strategiju koja je iznad klupskih interesa, nije važno ime klubova. Igrači ne mogu da ostanu imuni na sva ova dešavanja i smatram da je to dovoljan signal da nešto debelo nije u redu. Onda kada budemo sjeli za sto i dogovorili se o malo široj strategiji koja je viša od bilo kog pojedinca, onda ćemo prevazići krizu. Ne treba da se lažemo, kriza postoji. Nije nastala sada, samo je produbljena."

"Ljudi su kvarljiva roba"

Vidi opis "Ne treba da se lažemo, kriza postoji": Filipović zna šta je problem srpskog vaterpola i ima rješenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ponovio je Filip još jednom da su po njegovom mišljenju ljudi najveći krivci i da je uz reprezentativce Srbije koji su bojkotovali reprezentaciju.

"Ljudi su nažalost, ne samo u sportu, izuzetno kvarljiva roba. I nažalost, povedemo se tako nečim. Ne želim da stajem ni na čiju stranu, niti me iko išta pitao. Kažem ovo što osjećam i što želim, a to je da ću uvijek biti uz ove momke. I kada su u pravu i kada nisu, pogotovo kada nisu u pravu. Lako je stati pored šampiona i slikati se i reći 'uz tebe sam'. Treba stati sad u svakog od njih. Smatram da svi treba da imaju podršku, obje strane. Da bi se našlo rješenje."

Želi da se situacija što prije riješi.

"Mora da se izađe iz ove pozicije, ovo nije dobro ni za koga, ni za srpski vaterpolo, ni za koga. Nešto mora da se mijenja, da se donese prava strategija. Ne treba ništa da izmišljamo. Ili da se vratimo unazad ili da pogledamo sa strane, da pogledamo neke nacije koje prave strategije. Ako iko može, može vaterpolo. Kada? To ne mogu da garantujem. Volio bih što prije", zaključio je Filipović.