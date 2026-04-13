Bivši NFL igrač (30) poginuo u saobraćajnoj nesreći na Floridi

Bivši NFL igrač Kris Pejron Džonson poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: Rick Ulreich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bivši NFL igrač Kris Pejton-Džons (30) poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Ovog vikenda tužne vijesti su stigle iz Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je potvrđeno da je bivši sportista stradao u udesu na Floridi.

U subotu uveče, kako javljaju mediji, dogodila se tragedija u kojoj je auto Krisa Pejtona Džonsa direktno uradio u pik-ap kamion. Bivši sportista je poginuo, a druge tri osobe, koje su se nalazile u kamionu, imaju lakše tjelesne povrede.

Od bivšeg NFL igrača oprostio se i posljednji klub u kojem je igrao. Sent Luis je kratkom porukom poslao posljednji pozdrav Pejtonu. "Kris je bio saigrač kog su svi voljeli i pravi lider u svlačionici, koji je tokom cijele karijere pokazivao koliko su važni rad, odlučnost i istrajnost. Bio je predivna osoba s kojom su svi u ligi rado provodili vrijeme i van terena", piše u objavi.

Pejton je korzo karijeru nosio dresove Detroit Lajonsa, Tenesi Tajtansa, Minesota Vikingsa i Las Vegas Rejdersa. Tokom šest sezona odigrao je 29 utakmica, zabilježio 48 obaranja i odbranio sedam dodavanja. Njegova priča bila je veća od fudbala. U Džeksonvilu je izgradio i nešto svoje - medijsku platformu pod nazivom "Flashflix", gdje je dijelio lokalne sportske priče.

Njegov jutjub kanal ostvario je više od 1,3 miliona pregleda, što pokazuje koliko je volio svoju zajednicu. Pejtonovi bivši trener Patrik Klark prisjetio se trenutka kada je Kris prvi put dobio poziv u NFL - okružen porodicom, pun nade. Rekao je da je sada još teže, znajući koliko je Kris još mogao da ponuditi.

(MONDO)