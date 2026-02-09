logo
Superboul spektakl: Tim u koji niko nije vjerovao pokorio Ameriku!

Superboul spektakl: Tim u koji niko nije vjerovao pokorio Ameriku!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sijetl Sihoksi su po drugi put u istoriji osvojili Lombardijev trofej i ovog puta u Superboulu se pitao samo jedan tim.

Sijetl Sihoksi osvojili Superboul Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Sijetl Sihoksi su ovogodišnji NFL šampioni pošto su na Superboulu bili bolji od Nju Ingland Pejtriotsa 29:13 (9:0). Opravdali su tako Sihoksi ulogu favorita u ovogodišnjem finalu koje se igralo u San Francisku, međutim da je neko na početku sezone rekao da će biti šampioni - mislili biste da su ludi.

U posljednje dvije sezone Sihoksi nisu uspjeli da "dohvate" plej-of i potom su se odlučili da dovedu Sema Darnolda za kvoterbeka, koji nije uspio da ubijedi Minesotu da treba da ostane njihov prvi izbor ni nakon sjajne prošle sezone, pa je tako drugoj franšizi donio Lombardijev trofej. Ni ovoga puta to nije drastično popravilo njegov status u NFL, i dalje mnogi potcjenjivački govore o njemu, ali ga to neće previše zanimati jer u svojim rukama sada drži šampionski pehar.


Na Superboulu je imao "prosječnu" statistiku od 202 jarda i jednog tačdauna, ali nije ni "prodao" svoju ekipu što se ne može reći za Drejka Meja iz Pejtriotsa - kome je za jedan glas izmakla MVP nagrada za ovu sezonu.

Mej je bacio 295 jardi, imao je dva tačdauna, ali i dva intersepšna, međutim nije glavni razlog zašto je njegova ekipa "podbacila". Ipak se treba odati poštovanje odbrani Sihoksa koja za poluvrijeme nije dozvolila nijedan poen, zaustavila je skroz trčanje Pejtriotsa i posle svega viđenog zasluženog osvojila titulu.

Ovo je inače druga titula u istoriji za Sihokse, a prvu su osvojili 2013. godine kada su u sastavu imali jednog od najvećih raning bekova ikada Maršona Linča.

