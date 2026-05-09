Crno-bijela porodica tuguje: Preminuo Rade Pavlović

Poznati kondicioni trener koji je bio angažovan u Partizanu, Crvenoj zvezdi i reprezentaciji biće sahranjen u nedjelju, 10. maja.

Crno-bijela porodica tuguje. Preminuo je dugogodišnji atletski trener i sportski radnik Rade Pavlović, a od njega se emotivnom objavom oprostio Atletski klub Partizan.

"Zauvijek ćemo pamtiti Radeta Pavlovića - vrhunskog trenera i sportskog radnika koji je cijeli svoj život posvetio sportu i sportistima.

Kroz decenije rada u Partizanu i brojnim klubovima širom regiona i Evrope, ostavio je neizbrisiv trag i generacije sportista koje su zahvaljujući njemu postajale jače, spremnije i bolje. Komemoracija će biti održana u subotu 9. maja na Stadionu Partizan u 10 časova u klubu sportista. Sahrana će biti u nedjelju 10. maja na groblju u mjestu Krnule, opština Vladimirci. Opelo počinje u 12 časova u porodičnoj kući u selu Krnule. Hvala za sve što si dao sportu. Počivaj u miru", navodi se u oproštajnoj poruci crno-bijelih.

Jedan dio svoje karijere bio je angažovan u košarkaškim sekcijama, gdje je radio kao kondicioni trener u Crvenoj zvezdi, Partizanu i reprezentaciji, uglavnom u ženskim timovima.

Braća Anđušić se oprostila

Nekadašnji košarkaš Partizana i povremeni reprezentativac Srbije Danilo Anđušić poznavao je preminulog trenera. Njegov brat Luka je u braku sa Radetovom ćerkom.

"E, moj čika Rade. Kao što bi ona tvoja pjesma rekla... 'Ostaće pjesma i uspomena na Radeta boema. Nedostajaćeš", napisao je Danilo Anđušić.

Luka Anđušić je ostavio dužu poruku. "Čika Dera, počivaj u miru! Od trenutka kada sam ušao u vaše živote, tretirao si me kao svog (nekad čak i branio od svoje rođene ćerke). Do posljednjeg dana, živio si baš onako kako si htio, i zbog toga sam te uvijek cijenio. Nije moralo ovako da se završi, ali to je je***i život. Svima na svijetu želim tasta kao što si bio ti. Uživaj gore, a vjerujem da si već počeo da zavodiš red", napisao je Luka Anđušić.