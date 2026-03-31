Rukometni svijet u šoku: Preminuo legendarni Eduard Kokšarov

Legendarni ruski rukometaš i trener preminuo u 51. godini.

Izvor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Legendarni ruski rukometaš, olimpijski šampion i trener Meškova iz Bresta Eduard Kokšarov iznenada je preminuo u 51. godini.

"Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i najbližima. Sa velikom tugom obavještavamo da je iznenada, u 51. godini života, preminuo glavni trener našeg rukometnog kluba, olimpijski šampion, svjetski prvak i osvajač EHF Lige šampiona, Eduard Aleksandrovič Kokšarov. RK Meškov Brest izražava iskreno saučešće porodici i najbližima Eduarda Aleksandroviča. Pamtićemo ga kao čovjeka koji je ostavio dubok trag u našem timu i u srcima svih koji su ga poznavali. Ovo je nenadoknadiv gubitak za cijelu rukometnu porodicu i veliki šok za svjetsku rukometnu zajednicu", saopštio je klub.

Velika rukometna zvijezda najbolje godine karijere provela je u Celju Pivovarni Laško, gdje je 2004. godine osvojio EHF Ligu šampiona. U Celju je proveo 12 sezona prije nego što je igračku karijeru završio u Čehovskim Medvedima. Kao reprezentativac Rusije, čak šest puta je biran u idealne postave velikih takmičenja, a osvojio je titulu svjetskog prvaka 1997. godine i olimpijsko zlato tri godine kasnije u Sidneju.

Kao trener radio je sa muškim i ženskim timom Vardara, bio je selektor reprezentacije Rusije, trenirao Rostov-Don, a posljednji angažman imao je na klupi Meškova iz Bresta.