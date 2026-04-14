Preminuo poznati sportski novinar RTS-a Saša Mikić: Uz njegov glas Srbija osvajala brojne medalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Saša Mikić je pratio vaterpolo i fudbalsku reprezentaciju Srbije, kao i Crvenu zvezdu

Preminuo novinar Saša Mikić Izvor: Radio-televizija Srbije/Screenshot

Poznati sportski novinar Radio-televizije Srbije Saša Mikić preminuo je u 63. godini, poslije kratke i teške bolesti.

Njegova medijska kuća javila je tu tužnu vijest u centralnim informativnim emisijama ovog utorka, podsjetivši da je Mikić bio urednik sportske redakcije Radio Beograda, da je godinama i decenijama izvještavao sa najvećih vaterpolo događaja, da je pratio Crvenu zvezdu, izveštavao sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016 i drugih događaja.

"Bio je novinar posebnog kova, obrazovan i elokventan i kao rijetko ko u našoj profesiji - blage narave i uvijek dobro raspoložen. U Radio-televiziji Srbije počeo je da radi 1992. godine, prva i najveća ljubav bila mu je vaterpolo, koji je i igrao u ŽAK-u iz Kikinde. Uz njegove komentare proslavljali smo mnoge vaterpolo medalje. Pratio je i fudbal, Crvenu zvezdu, kao i naš nacionalni tim", podsjetio je RTS.

Osim novinarstva, pisao je tekstove za pozorište i rok bendove. Iza sebe je ostavio dvije ćerke i biće sahranjen u srijedu u 14 časova na gradskom groblju u Kikindi.

