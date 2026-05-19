logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lajović ispao sa Rolan Garosa: Krah u kvalifikacijama, ispustio je set loptu i prednost

Lajović ispao sa Rolan Garosa: Krah u kvalifikacijama, ispustio je set loptu i prednost

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu već u prvom kolu kvalifikacija.

Dušan Lajović ispao sa Rolan Garosa Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu već na prvom koraku. Pokušao je da se domogne glavnog žrijeba kroz kvalifikacije, ali nije uspio. Bolji od njega na startu kvalifikacionog turnira bio je Jurij Rodionov (Letonija) - 6:2, 7:5.

Važio je srpski teniser za favorita u meču protiv anonimnog Letonca, ali nije uspio to da pokaže i na terenu. Prvi set je izgubio rutinski (6:2), ali je pokazao mnogo veću borbu u drugom. Vodio je sa 4:1, pa je pri rezultatu 5:3 servirao za set. Nije iskoristio tu priliku i od rezultata 5:2 nije osvojio nijedan gem u setu...

Ima za čim da žali pošto je imao i set loptu na servis rivala, ali ni to nije uspio da realizuje u 10. gemu drugog seta. Tako će Rodionov da ide na megdan Brazilcu Gustavu Hejdeu, dok će Dušan morati da "pakuje kofere".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Lajović Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC