Lajović ispao sa Rolan Garosa: Krah u kvalifikacijama, ispustio je set loptu i prednost

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu već u prvom kolu kvalifikacija.

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu već na prvom koraku. Pokušao je da se domogne glavnog žrijeba kroz kvalifikacije, ali nije uspio. Bolji od njega na startu kvalifikacionog turnira bio je Jurij Rodionov (Letonija) - 6:2, 7:5.

Važio je srpski teniser za favorita u meču protiv anonimnog Letonca, ali nije uspio to da pokaže i na terenu. Prvi set je izgubio rutinski (6:2), ali je pokazao mnogo veću borbu u drugom. Vodio je sa 4:1, pa je pri rezultatu 5:3 servirao za set. Nije iskoristio tu priliku i od rezultata 5:2 nije osvojio nijedan gem u setu...

Ima za čim da žali pošto je imao i set loptu na servis rivala, ali ni to nije uspio da realizuje u 10. gemu drugog seta. Tako će Rodionov da ide na megdan Brazilcu Gustavu Hejdeu, dok će Dušan morati da "pakuje kofere".