logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbizarnija pobjeda u karijeri Dušana Lajovića: Danijel nije mogao da vjeruje, sudija je morao da reaguje

Najbizarnija pobjeda u karijeri Dušana Lajovića: Danijel nije mogao da vjeruje, sudija je morao da reaguje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Lajović je na turniru u Rio de Žaneiru pobijedio Danijela Altmajera na način na koji se zaista rijetko viđa u tenisu

Bizarna pobjeda Dušana Lajovića u Rio de Žaneiru Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Dušan Lajović ostvario je vjerovatno i najbizarniju pobjedu u svojoj dugoj karijeri. Savladao je Danijela Altmajera (Njemačka) u prvom kolu takmičenja u Rio de Žaneiru - 6:0, 7:6 (9:7). Do trijumfa je stigao na način na koji se rijetko viđa u tenisu, i to posle oporavka od povrede.

Da pojasnimo. Pri rezultatu 7:7 u taj-brejku njemački teniser je odigrao drop-šot i čim je udario lopticu bio je nezadovoljan udarcem. Očekivao je da će loptica da završi u mreži i glasno je uzviknuo "ne, ne". Međutim, loptica je pala savršeno u polje srpskog igrača koji nije uspio da je stigne i poen je trebalo da pripadne Nijemcu. Ali, sudija je tada bio primoran da reaguje.

Sudija u stolici je dodijelio poen Srbinu jer je Danijel vikao usred poena što je po pravilima "hindrance" odnosno uticaj na protivnika svojim nesportskim potezom. Bunio se malo, ali je i sam shvatio da je napravio veliku grešku i da sudija jednostavno mora da poštuje pravila.

Lajović je odmah iskoristio prvu meč loptu i prošao dalje i tamo čeka boljeg iz meča između Matea Beretinija (Italija) i Tomasa Bariosa Vere (Čile). Zanimljivo je i da je Dušan ušao u glavni žrijeb kao "srećni gubitnik" pošto je izgubio u kvalifikacijama, ali je zbog odustajanja nekoliko igrača upao glavni žrijeb kao "laki luzer".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Lajović Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC