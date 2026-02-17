Najbizarnija pobjeda u karijeri Dušana Lajovića: Danijel nije mogao da vjeruje, sudija je morao da reaguje

Dušan Lajović je na turniru u Rio de Žaneiru pobijedio Danijela Altmajera na način na koji se zaista rijetko viđa u tenisu

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Dušan Lajović ostvario je vjerovatno i najbizarniju pobjedu u svojoj dugoj karijeri. Savladao je Danijela Altmajera (Njemačka) u prvom kolu takmičenja u Rio de Žaneiru - 6:0, 7:6 (9:7). Do trijumfa je stigao na način na koji se rijetko viđa u tenisu, i to posle oporavka od povrede.

Da pojasnimo. Pri rezultatu 7:7 u taj-brejku njemački teniser je odigrao drop-šot i čim je udario lopticu bio je nezadovoljan udarcem. Očekivao je da će loptica da završi u mreži i glasno je uzviknuo "ne, ne". Međutim, loptica je pala savršeno u polje srpskog igrača koji nije uspio da je stigne i poen je trebalo da pripadne Nijemcu. Ali, sudija je tada bio primoran da reaguje.

DANIEL ALTMAIER hits a perfect drop shot at 7-7 in the second set tiebreaker BUT yells “NOOOO” and loses the point due to hindrance.



He was trying to lose, but ended up close to winning, and had to give Lajovic the point. Investigate him now.pic.twitter.com/7dDpXmENbF — Mpb (@matchpo1ntbets)February 16, 2026

Sudija u stolici je dodijelio poen Srbinu jer je Danijel vikao usred poena što je po pravilima "hindrance" odnosno uticaj na protivnika svojim nesportskim potezom. Bunio se malo, ali je i sam shvatio da je napravio veliku grešku i da sudija jednostavno mora da poštuje pravila.

Lajović je odmah iskoristio prvu meč loptu i prošao dalje i tamo čeka boljeg iz meča između Matea Beretinija (Italija) i Tomasa Bariosa Vere (Čile). Zanimljivo je i da je Dušan ušao u glavni žrijeb kao "srećni gubitnik" pošto je izgubio u kvalifikacijama, ali je zbog odustajanja nekoliko igrača upao glavni žrijeb kao "laki luzer".