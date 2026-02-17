Najbizarnija pobjeda u karijeri Dušana Lajovića: Danijel nije mogao da vjeruje, sudija je morao da reaguje

Dušan Lajović je na turniru u Rio de Žaneiru pobijedio Danijela Altmajera na način na koji se zaista rijetko viđa u tenisu
Dušan Lajović ostvario je vjerovatno i najbizarniju pobjedu u svojoj dugoj karijeri. Savladao je Danijela Altmajera (Njemačka) u prvom kolu takmičenja u Rio de Žaneiru - 6:0, 7:6 (9:7). Do trijumfa je stigao na način na koji se rijetko viđa u tenisu, i to posle oporavka od povrede.
Da pojasnimo. Pri rezultatu 7:7 u taj-brejku njemački teniser je odigrao drop-šot i čim je udario lopticu bio je nezadovoljan udarcem. Očekivao je da će loptica da završi u mreži i glasno je uzviknuo "ne, ne". Međutim, loptica je pala savršeno u polje srpskog igrača koji nije uspio da je stigne i poen je trebalo da pripadne Nijemcu. Ali, sudija je tada bio primoran da reaguje.
DANIEL ALTMAIER hits a perfect drop shot at 7-7 in the second set tiebreaker BUT yells “NOOOO” and loses the point due to hindrance.— Mpb (@matchpo1ntbets)February 16, 2026
He was trying to lose, but ended up close to winning, and had to give Lajovic the point. Investigate him now.pic.twitter.com/7dDpXmENbF
Sudija u stolici je dodijelio poen Srbinu jer je Danijel vikao usred poena što je po pravilima "hindrance" odnosno uticaj na protivnika svojim nesportskim potezom. Bunio se malo, ali je i sam shvatio da je napravio veliku grešku i da sudija jednostavno mora da poštuje pravila.
Lajović je odmah iskoristio prvu meč loptu i prošao dalje i tamo čeka boljeg iz meča između Matea Beretinija (Italija) i Tomasa Bariosa Vere (Čile). Zanimljivo je i da je Dušan ušao u glavni žrijeb kao "srećni gubitnik" pošto je izgubio u kvalifikacijama, ali je zbog odustajanja nekoliko igrača upao glavni žrijeb kao "laki luzer".