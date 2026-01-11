logo
Troje Srba na terenu u Melburnu: Dušan, Teodora i Lola kreću u borbu za Australijan open

Troje Srba na terenu u Melburnu: Dušan, Teodora i Lola kreću u borbu za Australijan open

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Troje srpskih tenisera pokušaće kroz kvalifikacije da se domognu glavnog žrijeba na Australijan openu - Dušan Lajović, Teodora Kostović i Lola Radivojević.

Lajović Kostović i Radivojević Australijan open Izvor: Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia

Troje srpskih tenisera pokušaće da se domognu glavnog žrijeba Australijan opena kroz kvalifikacije. U muškoj konkurenciji predstavljaće nas Dušan Lajović (35), dok će kod dama to biti Teodora Kostović (18) i Lola Radivojević (21).

Održan je žrijeb za kvalifikacije i oni su saznali ko im stoji na putu do glavnog žrijeba. Lajović je postavljen za 13. nosioca i igraće protiv Fakunda Dijaza Akoste (Argentina) i ako ga savlada čeka ga bolji iz duela Marfi Kason (Amerika) - Sio-Ju Su (Tajvan). Na posljednjem koraku mogao bi da igra protiv Brazilca Tijaga Sejbot Vilda ili Frančeska Maestrelija (Italija).

Što se srpskih teniserki tiče Teodoru čeka duel sa Hrvaticom Terezom Mrdežom. Ako je savlada čeka bolju iz meča Nurije Dijaz-Parizas (Španija) - Marina Stakušić (Kanada). Na posljednjem koraku mogla bi da igra sa devetom nositeljkom Viktorijom Himenez Kasincevom (Andora).

Lola je postavljena za 27. favorita u kvalifikacijama i prva rivalka joj je domaća predstavnica Alana Subašić koja je dobila specijalnu pozivnicu. Ako opravda ulogu favorita čeka je bolja iz meča Ekatarine Gorgodze (Gruzija) i Hanter Storm (Australija). Ukoliko dođe do treće i posljednje runde mogla bi da igra protiv Tejlor Taunzend (Amerika) koja je među glavnim favoritima za ulazak u glavni žrijeb.

