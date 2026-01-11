Troje srpskih tenisera pokušaće kroz kvalifikacije da se domognu glavnog žrijeba na Australijan openu - Dušan Lajović, Teodora Kostović i Lola Radivojević.
Troje srpskih tenisera pokušaće da se domognu glavnog žrijeba Australijan opena kroz kvalifikacije. U muškoj konkurenciji predstavljaće nas Dušan Lajović (35), dok će kod dama to biti Teodora Kostović (18) i Lola Radivojević (21).
Održan je žrijeb za kvalifikacije i oni su saznali ko im stoji na putu do glavnog žrijeba. Lajović je postavljen za 13. nosioca i igraće protiv Fakunda Dijaza Akoste (Argentina) i ako ga savlada čeka ga bolji iz duela Marfi Kason (Amerika) - Sio-Ju Su (Tajvan). Na posljednjem koraku mogao bi da igra protiv Brazilca Tijaga Sejbot Vilda ili Frančeska Maestrelija (Italija).
Troje Srba na terenu u Melburnu: Dušan, Teodora i Lola kreću u borbu za Australijan open
Što se srpskih teniserki tiče Teodoru čeka duel sa Hrvaticom Terezom Mrdežom. Ako je savlada čeka bolju iz meča Nurije Dijaz-Parizas (Španija) - Marina Stakušić (Kanada). Na posljednjem koraku mogla bi da igra sa devetom nositeljkom Viktorijom Himenez Kasincevom (Andora).
Lola je postavljena za 27. favorita u kvalifikacijama i prva rivalka joj je domaća predstavnica Alana Subašić koja je dobila specijalnu pozivnicu. Ako opravda ulogu favorita čeka je bolja iz meča Ekatarine Gorgodze (Gruzija) i Hanter Storm (Australija). Ukoliko dođe do treće i posljednje runde mogla bi da igra protiv Tejlor Taunzend (Amerika) koja je među glavnim favoritima za ulazak u glavni žrijeb.