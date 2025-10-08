Nastavlja se košmar Dušana Lajovića: Može da pobijedi Đokovića na vrhuncu slave, ali ne može totalnog anonimusa

Srpski teniser Dušan Lajović nastavlja da posrće. Povratak u Top 100 se poprilično zakomplikovao.

Dušan Lajović nastavlja da posrće. On je poražen od 329. tenisera svijeta, Nijemca Henrija Skvira na čelendžeru u Valensiji poslije velikog preokreta sa 6:3, 0:6, 4:6. Već odavno Srbin ne igra tenis na kakav smo navikli od njega, a ova sezona mu se pretvorila u pravi košmar. Trenutno je 126. na ATP listi i nema naznaka da će stvari krenuti na bolje jer drugi čelendžer zaredom gubi od potpunih anonimusa.

Lajović je imao više od igre u prvom setu koji je dobio rutinski, ali je potom uslijedio nevjerovatan pad u igri. Nije osvojio niti jedan gem u drugom setu, a u trećem je poklekao dvaput na servisu, što je Nijemcu bilo dovoljno da slavi.

Kriza koja traje

Srpski as je najbolji rezultat ove sezone ostvario u italijanskom Kordenonsu kada je slavio trofej, dok je na grend slemovima igrao samo na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu gdje je poražen u prvim kolima. Znao je da ga čeka težak put na povratku u Top 100, ali mu ni na čelendžerima nije krenulo na bolje.

Imao je i problema sa povredama, ali je motivacija ključna za Lajovića u ovoj fazi karijere. Tokom obraćanja novinarima poslije poraza na Rolan Garosu bio je i više nego samokritičan.

"Moram da uradim to da bih došao tamo gdje želim da budem, sada mi nije ni do čega, skočio bih sa mosta. Ali, kroz par dana ću se vratiti u bolje mentalno stanje i spremiću se za to. Ide ljeto, nije lako. Ti igrači koji su na Čelendžerima, većinu ih ne znam, način na koji igraju, iz dana u dan, jedan dan top50 nivo, drugi ne i to ide tako. Nema više kao ranije, jedno-dva kola lagano, pa kreće turnir, nego sad sve ide od prvog kola. To je trenutno stanje", rekao je Lajović tada.

Prije samo dvije godine je pobijedio Novaka Đokovića na turniru u Banjaluci kada ga je eliminisao u četvrtfinalu, da bi potom uslijedio strmoglavi pad...