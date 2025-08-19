logo
Lajović napravio brejk, pa izgubio osam gemova zaredom: Srbin eliminisan iz kvalifikacija za US open

Autor Dragan Šutvić
0

Dušan Lajović poražen je u prvom kolu kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo SAD.

Dušan Lajović ispao iz kvalifikacija za US open Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Dušan Lajović neće biti u prilici da učestvuje u glavnom dijelu ovogodišnjeg US Opena.

Srpskog tenisera je u prvom kolu kvalifikacija, prilično lako, za samo 69 minuta savladao Francuz Luka van Aše. Lajoviću je prepustio samo četiri gema (6:3, 6:1) i nastavio put ka glavnom žrijebu.

Lajović je prvi oduzeo servis svom rivalu, u petom gemu prvog seta.

Uslijedio je, međutim, drastičan pad. Izgubio je Srbin narednih osam gemova, da bi upravo na Dušanov servis francuski teniser riješio posao u ovom duelu.

U Njujork je Lajović doputovao kao 129. igrač planete, dok je Francuz u ovom trenutku 207. reket svijeta.

Inače, Lajovićev najbolji rezultat na US openu je treće kolo, do kojeg je stigao 2018. godine.

(mondo.ba)

