Dušan Lajović nakon eliminacije na Rolan Garosu: "Sad mi nije ni do čega, skočio bih s mosta"

Dušan Lajović pričao je sa srpskim novinarima poslije ispadanja sa Rolan Garosa.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu. Ušao je kao favorit, a ispao je već na startu pošto je bolji od njega bio Aleksander Ševčenko (Kazahstan) - 6:2, 6:4, 7:6. Imao je Dušan svoje šanse, vodio je i sa 4:1 u drugom setu, ali nije uspio.

Po završetku tog meča došao je na konferenciju za medije i pričao sa srpskim medijima. "Iskreno, dosta sam loše odigrao, nisam zadovoljan startom meča pogotovo, imao sam šansu u drugom i trećem setu. Uspio sam da ga brejknem i vratim brejk u trećem, mogao sam mnogo bolje. Ove sezone je takva realnost da igram dosta gore-dole. Moram da nađem način da to preokrenem", počeo je Lajović.

Nastavio je poslije kratke pauze. "Današnji meč je sigurno i odraz prvog dijela sezone, već sam doživio ovakve dane više puta ove godine, ali opet sa druge strane osjećam barem zadnja dva mjeseca da sam našao malo bolji ritam nego prva tri mjeseca u godini. Dosta me zglob zeza, od kada sam ga iskrenuo prošle godine. Imao sam dosta problema sa zglobom, jedan dan dobro, jedan dan loše, dosta slabija ekplozivnost, tako da je to ono što me nekako dosta mučilo. Sve je okej na snimcima, moram da povratim 100 odsto eksplozivnost zgloba, sa 35 godina ide sporije, ali ide na bolje u posljednjih mjesec i po, dva."

Upitan je i koliko je daleko od one prave forme. "To je ono... Forma trenutna je nekonstantna, mijenja se iz nedjelje u nedjelju. U Rimu sam igrao dobro, zadnje dvije nedjelje nisam, Madrid, Monte Karlo i na par čelendžera sam odigrao par dobrih mečeva. To je najveća razlika. Dosta sam mečeva izgubio relativno lako u odnosu na prošlu i pretprošlu sezonu, tada nijedan meč nije bio lak i kada sam gubio. U početku sezone sam previše sumnjao u sebe, da li sam se usporio, da li starim, da li ovo ili ono. Najveća razlika je bila to što me mučio zglob, gubio sam balans i padao na leđa kada sam trčao na forhend stranu. Iz neke opreznosti, jer nisam mogao da stanem potpuno na nogu, promijenio sam vježbe za ligamente, promijenio sam i patike da mi balans bude ka naprijed. Sve to pomaže, potrebno je vrijeme. Što je možda u mom slučaju... Nema mnogo vremena, nisam na početku karijere, nemam mnogo vremena, svjestan sam, ali mogu da odigram još koju sezonu na većem nivou od ovog trenutnog. Spreman sam da pronađem način, da testiram sebe, da vidim da li mogu."

"Sad bih skočio sa mosta"

Prije nekoliko godina je Lajović morao da ide na čelendžere, sada ga čeka isti put, jer je pao na rang listi. "Sigurno nije lako vratiti se na čelendžere, krajem 2022. sam morao da igram šest-sedam tih turnira, onda mi je 2023. godina donela drugu titulu, tri-četiri top10 pobjede, može da se okrene sve u par nedjelja. U planu je da igram dva čelendžera 125 u Italiji. Do kraja sezone imam nekih 100 poena da branim, moram da popravim rang preko čelendžera, ali nemam u glavi 'jao, ko će sad da igra'. Moram da uradim to da bih došao tamo gdje želim da budem, sada mi nije ni do čega, skočio bih sa mosta. Ali, kroz par dana ću se vratiti u bolje mentalno stanje i spremiću se za to. Ide ljeto, nije lako. Ti igrači koji su na čelendžerima, većinu ih ne znam, način na koji igraju, iz dana u dan, jedan dan top50 nivo, drugi ne i to ide tako. Nema više kao ranije, jedno-dva kola lagano, pa kreće turnir, nego sad sve ide od prvog kola. To je trenutno stanje."

Igraće u kvalifikacijama za Vimbldon. "Za sad je u planu, vidjećemo, nije ni bog zna šta ako preskočim jedan u posljednjih 15 godina, zavisi kako prođem na ovim turnirima."

Za kraj je dobio pitanje da li ima motivaciju da igra i koliko je motivisan da nastavi. "Iskreno, odradio sam dobro pripreme, bio sam motivisan za sezonu, poslije svakog treninga i meča sam sumnjao u sebe i svoju igru, da li je zglob, da li sam usporen. Više me to omelo nego nešto drugo, zato sam možda na terenu djelovao drugačije i malo motivisan.Kada sam došao u Evropu i promijenio par stvari, osjetio sam drugačije, motivacija je drugačija. Nije lako kada nemaš pobjede na startu sezone, boriš se sa tim, svašta ti uđe u glavu, jedna-dvije nedjelje sve mijenjaju. Motivaciju imam da guram i dalje. Bio sam i na početku sezone u takvim razmišljanjima, da li da igram i to, rekao sam sebi da je okej šta god da odlučim. Dokle god imaš te misli u glavi i opterećuju te, takva je realnost. Rekao sam sebi 'vidi, ako možeš na treninzima da dobijaš mečeve sa top igračima, igra je tu'. Trebalo je to prebaciti na teren i na duži vremenski period koji nije jedan set, motivisan sam, spreman da radim i dalje, ne znam koliko će da traje, vjerujem da mogu da se vratim. Ne vidim da mi nešto fali u igri osim par sitnica koje jesu bitne i koje su jedna od mojih oružja, kao što je taj forhend iz trka ili kreiranje igre. Mogu to da vratim, potrebno mi je malo vremena i malo boljih rezultata", zaključio je Lajović.

(MONDO, Nemanja Stanojčić)