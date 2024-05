"Mogu nešto da uradim na Olimpijskim igrama!" Lajović se oglasio poslije poraza: Osjećao sam pritisak

Dušan Lajović pričao je sa srpskim novinarima posle poraza u Parizu. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Dušan Lajović završio je takmičenje na Rolan Garosu u singlu. Poslije četiri seta i velike borbe poražen je od Tejlora Frica. Ostaje mu još da igra u dublu sa Miomirom Kecmanovićem, a poslije okršaja sa Amerikancem pričao je sa srpskim medijima.

Prvo je pričao o samom meču koji je završio oko 23 časa.

"Dug dan. Iskreno, težak meč, znao sam šta me očekuje, on je imao jednu od najboljih sezona na šljaci ove sezone. U naletu je i komforno se osjećao na šljaci danas. Sa druge strane, mislim da je par nekih momenata u svakom setu prelomilo o pobjedniku seta. Mnogo više igranja i pritiska bilo je na moj servis, jer je on sjajno servirao", počeo je Lajović.

Djeluje da je šansa propuštena u trećem setu.

"Uspio sam da mu uđem u glavu na riternu par puta. U trećem setu brejk, pa sam loše odigrao naredni gem. Dosta konstantan meč tokom sva četiri seta. Osjećao sam veći pritisak na svoj servis, ako se desi panika u toku gema, onda ode i set, što se i ispostavilo. Zadovoljan sam kako sam igrao. Igrački, u razmjenama, ne osjećam da bilo ko ima neku nadmoć protiv mene. To je pozitivna stvar. Žao mi je zbog poraza, jer sam osjećao da ću imati šanse i nekako sam poslije prvog meča od pet setova uspio da se oporavim. Ovaj meč nije bio fizički zahtjevan, brzo su tekli gemovi, znao sam da će biti pritisak na mojim servis gemovima."

Ispričao je i šta bi uradio drugačije da može.

"Taktički je bilo dosta zatvoreno, ne daje puno uglova, posebno iz bekhenda, kada uzme inicijativu na forhendu. Možda bih ranije igrao bekhend paralelu tokom razmjene, u odnosu na neke dijelove meča gdje sam gađao bekhend dijagonale. Ne daje mnogo ugla, tražio sam bolju šansu. Možda je to jedna od stvari koja je mogla drugačije. Miješao sam, igrao servis/volej igru. Prišao sam bliže osnovnoj liniji poslije prvog seta, dobro sam riternirao u tom drugom. Našao sam neki način da se igra na njegov servis, što nije bio slučaj u prvom. Taktički, nema šta puno da se kaže. Volio bih da mogu nekako da serviram 20 km brže, ali moj reket iz 70-ih i hladno vrijeme... To me često muči kada igram u ovakvim vremenskim uslovima kada je ispod 15 stepeni celzijusa."

Dao je i ocjenu dosadašnjeg dijela sezone. "Zadovoljan sam, bilo je promjenljivo, ali sam u 80 odsto mečeva bio egal sa svakim protivnikom. Onda jedna nedjelja kao Barselona, sve se otvori, moraš da iskoristiš takve šanse. Tijafo, koji me je dobio u Indijan Velsu i možda Monteiro u Madridu, što je bilo malo ispod nivoa, ovo ostalo bilo je na nivou koji sam očekivao od sebe. Sada se prebacujem na travu, igraću dva turnira, Kvins ili Hale i onda Vimbldon, možda neka egzibicija između, pa se vraćam na šljaku. Dvije nedjelje turnira, pa Olimpijske igre."

Ponovo će igrati u Parizu krajem avgusta, ali na Olimpijskim igrama.

"Da, biće to moje prve Olimpijske igre. Iskreno, to mi je bio cilj zadnjih godinu dana, da se plasiram. Prije svega zato što su u Parizu, blizu dijela sezone kada sam u Evropi. Prelomio sam, jer mi odgovaraju uslovi, idem tamo sa nekom nadom da nešto mogu da uradim. Bio je to prvenstveno jedan od razloga. Uzbuđen sam, radujem se što ću prvi put biti na Igrama. Biće drugačiji osjećaj, atmosfera će biti drugačija, jedva čekam da vidim kako će to da izgleda."

Sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije igraće protiv Grčke.

"Mislim da ćemo biti kompletni, igramo kod kuće na tvrdoj podlozi najvjerovatnije. Očekujem da će da bude kompletan tim, bitan meč za nas poslije Kraljeva. Ušli smo u taj baraž za Svjetsku grupu, za povratak. Zavisi i od US opena, kako se stvari tamo budu odvijale. Nadam se da ćemo biti kompletni i da ćemo uspjeti da se resetujemo u odnosu na Kraljevo, da ne kažem Malagu i ono što nas je povuklo."

Potvrdio je da je poraz u polufinalu Dejvis kupa u Malagi ostavio trag na sve.

"Jako puno je uticaja ta Malaga imala uticaj, bilo je premalo vremena kada smo u Madridu izgubili u četvrtfinalu, pa smo dobili specijalnu pozivnicu naredne godine, bilo je dosta vremena da zacijele te rane. Malaga je zato bila veoma emotivna, uticala je na igrače, tim, na sve kompletno. Svi smo bili naštelovani da je to-to. Kada se takve stvari dese, posljedice postoje, očigledno da nismo bili na nivou u Kraljevu. To je tenis, nekad dobiješ, nekad ne. Bili smo u gorim situacijama. Čeka nas Grčka, ako budemo igrali na otvorenom, bilo bi lijepo. Tašmajdan? Ne znam zaista. Možda bi morale neke montažne svlačionice. Ako se podese uslovi za igru na otvorenom, bilo bi to najbolje", zaključio je Lajović.

