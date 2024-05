"Ubio me u tom meču, dobro pamtim sve!" Srbin je već jednom deklasirao Amerikanca, može li to i na Rolan Garosu?

Dušan Lajović igra protiv Tejlora Frica u Parizu i želi da ponovi uspjeh od prije šest godina. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: EPA-EFE/Alberto Estevez

Može li Dušan Lajović da izbaci 12. tenisera svijeta sa Rolan Garosa? Već je jednom Tejlora Frica uspio da pobijedi na šljaci, doduše ne u Parizu, već u Lionu. Bilo je to 2018. godine kada je ubjedljivo slavio (7:5, 6:1).

Ostao je taj meč urezan duboko u sjećanje američkom teniseru. Priznao je to i on sam na konferenciji za medije. "Mnogo sam bolji igrač. Ubio me je u tom meču, pamtim to. Tada nisam imao pojma kako da igram na šljaci. Igrao sam tada protiv igrača koji je prirodno dobar na toj podlozi i zaista me ubio. Srećom, to je bilo prije mnogo godina i sada sam bolji nego što sam bio, ali je on veoma dobar na ovoj podlozi. Vidjećemo, sviđaju mi se moje šanse više nego u tom meču", poručio je Fric.

Duel srpskog i američkog igrača zakazan je kao treći na terenu 13 i sigurno neće početi prije 14 časova. Doduše, veliko je pitanje i hoće li tada da krene, pošto je ponovo najavljeno loše vrijeme i kiša... Moraće i organizatori i igrači da gledaju ka nebu i da se nadaju najboljem.

Za to vrijeme Dušan će pokušati da napravi što bolju taktiku za čovjeka koji je proigrao na šljaci u prethodnom periodu. "Igra na šljaci meni je prirodnija, ali Tejlor ima mnogo oružja koja funkcionišu nezavisno od podloge. Nemam problem da igram protiv vrhunskih igrača, motivisaniji sam", rekao je Dušan.

