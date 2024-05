"Boli me briga šta drugi pričaju za mene!" Izluđuje protivnike, a za MONDO otkriva sve o potezu koji mnogi mrze!

Aleksander Bublik pričao je o svojoj karijeri, igri, potezima koji mnoge izluđuju...

Izvor: EPA-EFE/Emilio Naranjo

Ako volite šou na terenu, zabavu, poteze koji izluđuju protivnike onda dobro znate ko je Aleksander Bublik. Kazahstanski teniser igra svoju igru, ne zanima ga šta drugi misle o njemu i cilj mu je da uživa u tenisu. Potvrdio je to i u intervjuu za MONDO na Rolan Garosu.

Oko ponoći je u utorak završio meč prvog kola i sa veoma iznenađenim izrazom lica došao je na razgovor. "Ko pobogu hoće moju izjavu", čulo se kako je izgovorio volonterki koja je bila pored njega i koja ga je dovela do sobe za intervju. Kada je prišao, uljudno se pozdravio i malo "promijenio ploču".

Prvo pitanje, logično, bilo je o trijumfu u prvom kolu protiv francuskog igrača Gregora Barere (6:4, 7:6, 6:3). "Uvijek je teško na slemovima, nekada možete da počnete rano, nekada ovako kasno. Dobra pobjeda. Nikada nije lako na početku grend slema, još je došlo i do promjene terena zbog kiše. Uz to sam igrao protiv domaćeg predstavnika, uspio sam da odigram dovoljno dobro da dobijem", počeo je Bublik.

Izvor: EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

Tejlor Fric je na konferenciji prije toga pričao kako mu je teško palo to što se promijenio prvobitan teren za meč i što je morao da igra ranije, Bublik je meč počeo tek oko 21.30. "To je dio igre, u ovom poslu sam 20 godina, mali broj turnira ima krov. Jednostavno, dio je igre. Nije lako, pomaže to što imaš iskustvo."

Za razliku od mnogih tenisera, Kazahstanac mrzi kada se meč igra rano. Da može da bira igrao bi uvijek uveče. "Meni odgovara to što je meč počeo kasnije, rekao bih da je to bila moja prednost. Inače ne idem u krevet prije 1 sat poslije ponoći. Meni je energija na najvišem nivou oko 7,8 sati uveče. Nisam znao kada bi mogao da počnem meč, mada je sve na kraju dobro ispalo."

Pred start Rolan Garosa je igrao na turniru u Lionu, tamo je u polufinalu izgubio od Francuza Đovanija Mpeši Perikarda, a jedan detalj obilježio je meč. U istom gemu je šest puta servirao "ispod ruke". Nije bacao lopticu u vazduh, već je servirao iz ruke, nešto što nije protiv pravila. Postalo je to njegov zaštitni znak.

"Nije to nešto što pripremam prije meča. Ponekad osjećam da ako ništa ne ide, da uradim to. Ništa se neće promijeniti ako izgubim gem. Kao što je bilo protiv Perikara u Lionu. Ništa se neće promijeniti zaista, meni je sve to okej. Da probam da utičem na njegov ritam, to sam uspio u prošlom meču, jer sam odmah poslije toga vratio brejk."

Serija tih servisa postala je viralna na društvenim mrežama. Neki su oduševljeni, neki ga prozivaju i ostavljaju negativne komentare. Kako na to reaguje? "Znate kako, u današnje vrijeme ljudi čitaju društvene mreže i na njih utiče to što ih neko kritikuje, govori da nisu savršeni. Mene ne zanima šta ljudi misle o meni. Čitam te komentare ponekad, znam sve vijesti o sebi i stvarno me boli briga. Ne utiče to na mene uopšte. Igram tenis zato što volim, mogu da prekinem i sutra ako to želim. To je to, mišljenje drugih me ne interesuje."

Za kraj je prokomentarisao i to što je konačno počeo da se "zaljubljuje" u šljaku. "Znate kako, napravio sam dobru taktiku za šljaku. Nisam mijenjao svoju igru previše. Imao sam neke oscilacije i tenziju kada bih igrao na šljaci. Promijenio sam malo ritern, pomjerio sam se više pozadi, osjećam se bolje. Šljaka je prljava, ali navikavam se", zaključio je Bublik.

