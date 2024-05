Stanje hrvatskog tenisa? Objasniću vam! Jana za MONDO otkrila detalje, pa spomenula i Novaka

Jana Fet pričala je o stanju hrvatskog tenisa, problemima, borbi za povratak među 100 najboljih, Novaku Đokoviću... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Jana Fet (27) bila je među najperspektivnijim hrvatskim teniserkama. Igrala je finale juniorskog Australijan opena, ostala bez titule, ali su očekivanja bila velika. Uspjela je da uđe među 100 najboljih na svijetu u seniorskoj konkurenciji i sada ponovo pokušava da se probije.

Imala je dosta problema sa povredama, ali ne odustaje. Bori se, voli "bijeli sport" i želi da probija granice. U razgovoru za MONDO pričala je o mnogim temama poslije pobjede protiv Džesike Buzas Maneiro (Španija) na startu Rolan Garosa (6:2, 3:6, 7:5).

"Super se osjećam, baš mi je drago što sam uspjela da izvučem meč na kraju. Dobro je došao prekid zbog kiše da se malo presaberem. Igrala sam svoju igru, drago mi je da mi je pošlo za rukom", počela je Jana.

Prekid joj je i te kako dobro došao. U tom momentu španska teniserka vodila je sa 4:1 u trećem setu, bila je na korak do pobjede. A, kada su se vratile na teren Hrvatica je osvojila pet od sedam gemova i prošla. Otkrila je šta je bio ključ. "Pokušavala sam da se smirim u glavi jer sam bila dosta nervozna. Zato sam igrala lošije, bila sam previše defanzivna. Popričala sam sa trenerom malo, smirila se i to je bilo to."

Novak Đoković je u više navrata pričao kako njemu pomaže kada se na pauzi pogleda u ogledalo, pa smo i nju pitali da li je i to radila. "To isto pomaže, gledanje i govorenje samo pozitivnih stvari"

Fet nije krila da joj šljaka nije među omiljenim podlogama. Deluje da se sada to promijenilo. "Do prošle godine nisam voljela da igram na šljaci, ali radili smo dosta na tome. Imam dosta dobre rezultate na zemlji ove godine, pa mi je sve draža i draža. To je bilo više mentalno. Voljela sam prije da igram agresivno, da imam kraće poene, a to na zemlji baš i ne možeš. Igra se više razmjena, prihvatila sam da je to tako. Nije da ne mogu, nego kao da nisam htjela", nasmijala se Jana i dodala da nije upoznala Đokovića, ali da se nada da će to da se promijeni.

Vratili smo je malo i na početak, na to finale u Melburnu u juniorskoj konkurenciji, pa je objasnila šta se poslije svega toga izdešavalo. "Tri godine kasnije sam ušla u Top 100. Ta godina sljedeća je bila zeznuta, imala sam neke povrede. Teže mi je bilo da se vraćam sa 350. mjesta, morala sam na ITF turnire. Sve djevojke su kvalitetne, treba da se zaradi svaki poen, svaki meč. Bio je to najteži dio. Sve je bolje u posljednje dvije godine. Sazrila sam malo. Nadam se da će ova godina da bude odlična."

Kakve ciljeve je sebi postavila? "Na početku ove godine je bio cilj Top 100, a nakon toga možemo da pričamo za dalje."

Na to se nadovezalo pitanje o stanju hrvatskog tenisa. "Ne znam kako je u Srbiji. Kod nas ne postoji nacionalni teniski centar. Svi se snalazimo po privatnim klubovima. Nije baš najbolje, što se tiče pomoći. Roditelji nas guraju i tim. Treniram u Zagrebu, u TK Zag. Kod njih sam od šeste godine. Oni su stvarno od početka i uvijek mogu da dobijem teren kad god želim."

Jedna od tema bilo je prijateljstvo u svijetu tenisa. "Nisu baš najbliskija prijateljstva, ali sam dobra sa dosta cura. Olga, ona je super cura. Dejana Radanović, Nina Stojanović, znamo se iz juniorskih dana. Bile smo bliske, znamo se dugo"

Na pitanje ko su joj idoli, odmah se nasmijala. "Uvijek sam volela Mariju Šarapovu. Ona mi je bila kao neka ikona. Voljela sam i kako igra i kako se drži na terenu, njen stav. A od muških Novak, naravno, i Rodžer. Uvijek sam željela da ih gledam."

Za kraj smo je podsjetili to da je jednom prilikom rekla da bi voljela da se bavi modom po završetku karijere. "Vjerujem da sam to tada rekla. Volim modu, sve to stoji i dalje. Mada, ne bih tražila posao u modi poslije tenisa", zaključila je Jana Fet.

(MONDO - N.Stanojčić)