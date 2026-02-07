Lajović završio u bolnici, pa jurio na meč Srbije: "Znao sam da neće biti fer pleja"

Nevjerovatno šta se sve desilo Dušanu Lajoviću u Čileu tokom nastupa za Srbiju u Dejvis kupu.

Izvor: UNAR Photo / Alamy / Profimedia

Srpsjka Dejvis kup reprezentacija je otišla desetkovana u Čile, a onda je Dušan Lajović doživio bizarnu povredu pred meč sa južnoameričkom selekcijom. On je na putu ka svlačionici udario u stakleni panel i povrijedio se.

Doživeo je kranijalnu kontuziju i posjekao je sluzokožu usta. Uz to vrlo vjerovatno će možda ostati i bez zuba. Odmah je prebačen u bolnicu, gdje je pregledan, a dobra vijest je da nije sa njim bilo ništa ozbiljno. Ipak, nije smogao snage da pobijedi na startu duela Srbije i Čilea.

Savladao ga je poslije drame Tomas Barios 7:5, 7:6. Ipak s obzirom na sve što se desilo ne može mu se ništa zamjeriti. Pogotovo jer je čileanska publika bila jako bučna i Lajović se bunio tokom meča nekoliko puta zbog buke.

"Bilo je teško igrati ovdje. Znali smo da neće biti fer pleja, ali to je Dejvis kup i ne mislim da je to odlučilo meč.Oligledno bili smo spremni na provokacije. Većina ljudi je došla da uživa u tenisu, ali nekoliko ih je na tribinama bilo jako nepristojno. Jedan navijač mi je vikao: 'ti si loš, ti si loš.' Nema potrebe da se tako priča sa teniserima. To nije nešto što želiš da čuješ na terenu", rekao je poslije meča Lajović.

Lajović je na ovom meču imao i sukob sa sudijom koga je kasnije kritikovao jer nije uspio da kontroliše publiku. "Sudija je trebalo da bolje kontroliše situaciju kako bi oba tenisera mogla da serviraju. Sada je rival imao bolje uslove u ključnim momentima", istakao je Lajović.

Čak je i njegov rival stao u odbranu srpskog tenisera. "Dušan je pravi džentlmen i dobra osoba. Smeta nam kada ga dekoncentrišete tokom drugog servisa.

Lajović je prvi reket Srbije na ovom okupljanju. Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović se nisu odazvali, dok je Laslo Đere koji trenutno ima titulu u Čileu povrijeđen. U drugom meču Srbije i Čilea mladi Ognjen Milić se borio, ali je izgubio od Alehandra Tabila 6:7, 6:2, 6:4.