Mirza Ćatović ispalio Srbiju, ali ne zbog Njemačke: Sprema se neočekivani preokret

Njemačka je mislila da je dobila bitku kada je ubijedila Mirzu Ćatovića da ne igra za Srbiju, ali nije se nadala da će ga Bosna i Hercegovina na kraju ukrasti.

Fudbalski savez Srbije (FSS) uspio je prethodnih godina da privuče i ubijedi veliki broj fudbalera srpskog porijekla iz inostranstva da nose dresove "orlića" i "orlova", ali nažalost to ne uspije uvijek. Jedan od takvih primjera je i talentovani Mirza Ćatović (18) koji igra za njemački Štutgart, a koji je već odbio poziv Gordana Petrića.

Pred ključne mečeve koje je Srbija igrala u kvalifikacijama, i na kraju uspjela da ostvari plasman na Evropsko prvenstvo, Mirza Ćatović prihvatio je poziv reprezentacije Njemačke. Međutim, izgleda da u budućnosti neće ni za nju igrati...

Prema informacijama "SportSport.ba", Mirza Ćatović mogao bi da se odluči za dres Bosne i Hercegovine, koja je nedavno uspjela da se plasira na Svjetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Za razliku od poziva Srbije, Ćatović i dalje nije zvanično odbio poziv Bosne i Hercegovine, a prema nezvaničnim informacijama postoje velike šanse da će ga prihvatiti i da će obući dres "zmajeva".

Tako bi Ćatović mogao da postane važno pojačanje za reprezentaciju BiH uoči Svjetskog prvenstva, pošto se radi o jednom od najtalentovanijih igrača na mjestu zadnjeg veznog.

Očekuje se zbog ovoga veliki otpor Njemačke, pošto bi Ćatović u budućnosti mogao da bude baš ono što traži Nagelsman, visoki vezni fudbaler (Ćatović ima 190 centimetara) koji "kvari" igru protivnika i ima siguran pas, što je profil koji trenutno nema u svom igračkom kadru i zato se sprema za iznenađenja uoči Mundijala.

Ko je Mirza Ćatović?

Ovaj mladi fudbaler je inače rođen u Tutinu, a ima srpski i njemački pasoš. Za sada još nije debitovao za prvi tim Štutgarta, ali je bio na klupi na meču Lige Evrope ove sezone, dok se očekuje da će mu do kraja sezone i u Bundesligi ukazati šansu trener Sebastijan Henes pošto se za njega već raspituju Lajpcig i Mančester siti.

Inače, prije nego što je odigrao tri meča sada za U19 reprezentaciju Njemačke, nije igrao niti za jednu mlađu selekciju. Bez obzira na to, i dalje može da promijeni sportsko državljanstvo kada bude prelazio u seniore.

Kako ga je izgubila Srbija?

"Nažalost, iz opravdanih razloga, na spisku nam nedostaju pojedini igrači, veoma kvalitetni: Andrej Bačanin iz Bazela, Andrija Maksimović iz Red Bul Lajpciga, Luis Zečević Džon iz Arsenala, Aleksa Vasilić iz Crvene zvezde, Ognjen Bondžulić iz Mladosti, Mateja Prokopijević iz Čukaričkog, Pavle Štulić iz Crvene zvezde, Vladan Čarapić iz Čukaričkog, a tu je i Mirza Ćatović iz Štutgarta, koji se nije ranije pojavljivao, a volio bih da jednog dana bude na našim spiskovima", rekao je Petrić koji je na sve načine pokušavao da privoli Ćatovića da igra za "orliće", ali nije uspio.

Šta dalje s omladincima Srbije?

Omladinska reprezentacija Srbije (U19) je izborila plasman na Evropsko prvenstvo u ovom uzrastu koje će u junu i julu godine biti održano u Velsu. Omladinci su savladali Poljsku 1:0 (0:0) golom Mihajla Cvetkovića u 77. minutu, tako da su sakupili najviše bodova u svojoj kvalifikacionoj grupi. Prethodno su "orlići" pobijedili Englesku i remizirali su sa Portugalom (1:1).

Na ovaj način je selekcija Gordana Petrića obezbijedila učešće na završnom turniru i to u strašnoj konkurenciji, pa se može bez ikakve dileme reći da je grupa u kojoj se nalazila srpska omladinska reprezentacija - bila vjerovatno i najjača od svih, posebno kada znamo kakve su uspjehe pravili Portugalci i Englezi prethodnih godina. Uskoro će i žrijeb, tako da ćemo saznati protiv koga će se "orlići" boriti na ovom turniru.

Napomenimo da je ovo tim u kome su Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović, Adem Avdić, Vasilije Novičić, Aleksa Damjanović i drugi.