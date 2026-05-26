Medvedev ispao u prvom kolu Rolan Garosa: Anonimni teniser ga šokirao i obradovao Janika Sinera

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Danil Medvedev izgubio je već u prvom kolu Rolan Garosa od Adama Voltona. Janiku Sineru se otvara put u Parizu.

Danil Medvedev ispao u prvom kolu Rolan Garosa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danil Medvedev ispao je sa Rolan Garosa već u prvom kolu. Šok na startu takmičenja napravio je Adam Volton (Australija) - 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Veliko iznenađenje i vijest koja će posebno obradovati Janika Sinera pošto je Rus bio u njegovom dijelu žrijeba.

Volton je trenutno 97. teniser svijeta i izbacio je osmog na planeti poslije skoro tri i po sata borbe. Ruski as je odigrao meč u svom stilu, sa mnogo oscilacija, promjena u igri, uostalom rezultat najbolje govori šta se sve dešavalo na stadionu "Filip Šatrije".

Medvedev je poslije izgubljenog prvog seta dobio drugi sa 6:1, onda je treći izgubio sa 6:1, pa četvrti dobio sa 6:1. Teško je objasniti šta se sve dešavalo. Onda je Medvedev u petom setu prvi napravio brejk i poveo sa 3:1, pa je onda sve stalo. Poveo je sa 4:2 i od tog momenta nije osvojio nijedan gem do kraja meča.

Inače, Volton je na drugi grend slem sezone došao sa specijalnom pozivnicom i već je to opravdao. U narednom kolu igraće protiv Zakarija Svajde (Amerika) koji je izbacio Alekseja Popirina (Australija) na startu takmičenja.

