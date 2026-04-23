Čitaoci reporteri

Joško Gvardiol neće igrati za Mančester siti do kraja sezone: Pod upitnikom i nastup na Mundijalu

Joško Gvardiol neće igrati za Mančester siti do kraja sezone: Pod upitnikom i nastup na Mundijalu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Joško Gvardiol je vrlo neizvjestan za nastup na Mundijalu. Najskuplji hrvatski fudbaler neće se vraćati do kraja sezone u tim Mančester sitija, a selektor Zlatko Dalić će ga čekati i nadati se da će se oporaviti za Svjetsko prvenstvo.

joško gvardiol Izvor: David Klein / Zuma Press / Profimedia

Španija strahuje da bi Lamin Jamal mogao da propusti Svjetsko prvenstvo, a sada je pod znakom pitanja i Joško Gvardiol. Mediji iz Mančestera su sada najavili da se on neće vraćati na teren do kraja ove sezone za Mančester siti.

Gvardiol je ove sezone odigrao 23 meča za Mančester siti, a onda se povrijedio u januaru kada je polomio nogu. Nakon teške povrede u duelu sa Čelsijem on je operisan, ali se nadao Pep Gvardiola da će svog defanzivnog univerzalca imati na raspolaganju pred kraj sezone. 

To se neće desiti i sada je na manje od dva mjeseca do Svjetskog prvenstva sigurno da Gvardiol neće na teren u završnici šampionske trke Mančester sitija i Arsenala.

Do kada će Hrvati čekati?

Hrvatska se na Svjetskom prvenstvu takmiči u Grupi L sa Englerskom, Ganom i Panamom, a prvi meč igra sa Englezima u Arlingtonu 17. juna. Zatim je naredni sa Panamom na programu 23. a posljednji sa Ganom 27. juna. Vidjećemo da li će Gvardiol biti spreman.

Gvardiol posle pobede nad Zvezdom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

