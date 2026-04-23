"Azuri" ipak idu na Mundijal? Izaslanik Donalda Trampa zatražio od FIFA da Italija zamijeni Iran

Izaslanik Donalda Trampa zatražio je od Svjetske fudbalske federacije da umjesto Irana na Svjetsko prvenstvo ubaci selekciju Italije.

Ovu vijest objavio je "Fajnenšal Tajms", navodeći da ovaj plan predstavlja pokušaj popravljanja odnosa između Trampa i italijanske premijerke Đorđe Meloni.

Njih dvoje su se posvađali zbog napada američkog predsjednika naa papu Lava XIV u vezi s ratom u Iranu, naveo je ovaj list pozivajući se na upućene izvore.

"Potvrđujem da sam predložio Trampu i (predsjedniku FIFA Đaniju) Infantinu da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu. Rođeni sam Italijan i bio bi san vidjeti 'azure' na turniru koji se održava u SAD. Sa četiri osvojene titule, imaju pedigre koji opravdava njihovo učešće", rekao je specijalni izaslanik SAD-a Paolo Zampoli.

Bijela kuća, FIFA, Italijanski fudbalski savez (FIGC) i Iranski fudbalski savez (FFIRI) nisu odmah odgovorili na upit agencije Rojters za komentar.

Italija je eliminisana na penale u finalu baraža protiv Bosne i Hercegovine u Zenici (4:1), ali čini se da bi ipak mogla da zaigra na Mundijalu iako je selekcija Irana navodno potvrdila spremnost da učestvuje na turniru.

Prethodno su Iranci tražili da svoje utakmice zakazane u Los Anđelesu i Sijetlu igraju u Meksiku, ali je FIFA to odbila.

Predstojeće Svjetsko prvenstvo će biti održano između 11. juna i 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, a Iran je svrstan u Grupu G i trebao bi igrati protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.

