FIFA objavila spisak sudija za Mundijal: Irfan Peljto ne ide na Svjetsko prvenstvo

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) objavila je u četvrtak spisak sudija koji će voditi utakmice na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi, a na listi nema Irfana Peljte, najboljeg sudije iz Bosne i Hercegovine.

FIFA je odabrala arbitre za Svjetsko prvenstvo, a među 22 imena iz Evrope, nije se našao Irfan Peljto.

Šef sudijske komisije FIFA i predsjednik Komiteta sudija Pjerluiđi Kolina je rekao da su ovi sudijski timovi apsolutno najbolji na svijetu.

"Kao i na prethodnim FIFA turnirima, naši analitičari utakmica pružiće sudijama sve potrebne informacije za kvalitetnu pripremu. Nećemo ostaviti ništa neurađeno kako bismo osigurali da su naše sudije potpuno spremne. Uvereni smo da će FIFA arbitri uspješno odgovoriti svim izazovima ovog revolucionarnog takmičenja", rekao je Kolina.

Kao i na prethodnim Mundijalima, tehnologija će igrati važnu ulogu u podršci sudijama pri donošenju odluka. Koristiće se tehnologija gol-linije, unapređena verzija poluautomatske ofsajd tehnologije i tehnologija povezane lopte. Prvi put u istoriji Svetskog prvenstva, navijači će moći da vide događaje iz perspektive arbitra.

Evropske sudije

Žerom Brisar (Francuska), Bastijan Dankert (Njemačka), Karlos Del Sero Grande (Španija), Marko Di Belo (Italija), Rob Diperink (Holandija), Espen Eskas (Norveška), Alehandro Hernandez (Španija), Denis Higler (Holandija), Ištvan Kovač (Rumunija), Fransoa Leteksije (Francuska), Deni Mekeli (Holandija), Šimon Marčinjak (Poljska), Mauricio Marijani (Italija), Glen Niberg (Švedska), Majkl Oliver (Engleska), Žoao Pinjeiro (Portugal), Fedaji San (Švajcarska), Entoni Tejlor (Engleska), Kleman Turpan (Francuska), Slavko Vinčić (Slovenija) i Feliks Cvajer (Njemačka).

