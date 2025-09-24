Irfan Peljto otišao na Svjetsko prvenstvo!

Najbolji bh. sudija delegiran je za prvenstvo svijeta za igrače do 20 godina.

Najbolji bh. fudbalski sudija Irfan Peljto otputovao je u Čile, gdje će dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Planetarna smotra počinje 27. septembra, a Peljto se nalazi na čelu bh. sudijske postave koju kao pomoćnici čine i Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo.

Tim arbitara iz BiH jedan je od pet sa Starog kontinenta koji je delegiran za predstojeći "Mundijalito". Osim bh. djelilaca pravde, sudijske predstavnike u Južnoj Americi imaće i Italija (Mauricio Marijani, Danijele Bindoni i Alberto Tegoni), Portugal (Žoao Pinjeiro, Bruno Žezus i Lusijano Maja), Španija (Hoze Marija Sančez Martinez, Raul Kabanjero i Injigo Lopez de Serain) i Švajcarska (Sandro Šerer, Stefan de Almeida i Jonas Erni).

Prvenstvo svijeta trajaće do 19. oktobra, a već sad je poznato da će planeta dobiti novog fudbalskog vladara u konkurenciji igrača do 20 godina s obzirom na to da Urugvaj nije izborio nastup na ovom takmičenju.

Na Svjetskom prvenstvu učestvuju 24 timova podijeljenih u šest grupa. Plasman u nokaut fazu izboriće prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake grupe, kao i četiri najbolja trećeplasirana tima.

