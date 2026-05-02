Tragedija u Sarajevu: Radnik podlegao povredama nakon pada tokom radova na krovu

U sarajevskoj opštini Novo Sarajevo u subotu se dogodila tragedija kada je radnik, uslijed pada s krova kuće tokom izvođenja radova, zadobio teške povrede od kojih je naknadno preminuo.
Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), Policijska uprava Novo Sarajevo je oko 14:35 sati obaviještena o ovom nesretnom slučaju u Humskoj ulici.
"Prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo je do pada sa visine i povređivanja radnika", navodi se u saopštnju MUP-a.
Na mjesto događaja je brzom intervencijom stigao tim Hitne medicinske pomoći koji je povrijeđenog radnika transportovao na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Nažalost, uprkos naporima ljekara, dežurni medicinski tim je u 15:50 sati mogao samo konstatovati smrt, prenosi Klix.
Tačne okolnosti i uzroci koji su doveli do ovog tragičnog događaja bit će poznati nakon provođenja svih zakonom predviđenih procedura.
Iz MUP-a KS je potvrđeno da će uviđajem na mjestu nesreće rukovoditi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, dok će operativni dio uviđaja obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS.