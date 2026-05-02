Tragedija u Sarajevu: Radnik podlegao povredama nakon pada tokom radova na krovu

Autor D.V.
0

U sarajevskoj opštini Novo Sarajevo u subotu se dogodila tragedija kada je radnik, uslijed pada s krova kuće tokom izvođenja radova, zadobio teške povrede od kojih je naknadno preminuo.

Izvor: FENA

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), Policijska uprava Novo Sarajevo je oko 14:35 sati obaviještena o ovom nesretnom slučaju u Humskoj ulici.

"Prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo je do pada sa visine i povređivanja radnika", navodi se u saopštnju MUP-a.

Na mjesto događaja je brzom intervencijom stigao tim Hitne medicinske pomoći koji je povrijeđenog radnika transportovao na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Nažalost, uprkos naporima ljekara, dežurni medicinski tim je u 15:50 sati mogao samo konstatovati smrt, prenosi Klix.

Tačne okolnosti i uzroci koji su doveli do ovog tragičnog događaja bit će poznati nakon provođenja svih zakonom predviđenih procedura.

Iz MUP-a KS je potvrđeno da će uviđajem na mjestu nesreće rukovoditi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, dok će operativni dio uviđaja obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

