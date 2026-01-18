Analiza 15.000 objekata: Zašto zgrade u evropskim metropolama imaju kraći vijek od onih u SAD?

Ukupan uzorak obuhvatio je 5.305 zgrada srušenih u američkim gradovima kao što su Los Anđeles, Mineapolis, Njujork, Pitsburg, Sijetl, Boulder, Kembridž, Linčburg i Relej. Sa evropske strane analizirano je 9.574 objekata iz Amsterdama, Kopenhagena, Ciriha i Helsinkija.

Izvor: Shutterstock

Nova studija objavljena u naučnom časopisu "Buildings & Cities" otkriva da su zgrade srušene širom Evrope imale znatno kraći vijek trajanja u poređenju sa onima u Sjedinjenim Američkim Državama.

U istraživanju autora Džulijane Berglund-Braun, Ajzaka Dobija, Džordijane Hjuit, Ketrin de Vulf i Džona Ošendorfa, analizirani su podaci oko 15.000 zgrada koje su srušene u devet američkih i četiri evropska grada tokom 21. vijeka.

Zaključak istraživača je da se zgrade u SAD prosječno koriste 81 godinu, dok u evropskim gradovima ta brojka iznosi samo 65 godina.

Ukupan uzorak obuhvatio je 5.305 zgrada srušenih u američkim gradovima kao što su Los Anđeles, Mineapolis, Njujork, Pitsburg, Sijetl, Boulder, Kembridž, Linčburg i Relej. Sa evropske strane analizirano je 9.574 objekata iz Amsterdama, Kopenhagena, Ciriha i Helsinkija.

Prosječna starost svih analiziranih zgrada koje su doživjele rušenje iznosila je 71 godinu.

Ipak, između pojedinih gradova postoje značajne razlike. Najduži životni vijek među američkim gradovima zabilježen je u Kembridžu, gdje su zgrade rušene u prosjeku poslije 120 godina. Nasuprot tome, u Releju su objekti do rušenja trajali u prosjeku svega 53 godine.

U Evropi, ciriške zgrade su bile najdugovječnije sa prosjekom od 75 godina, dok su one u Helsinkiju imale najkraći životni vijek - 49 godina.

Rušenje zgrada često ne zavisi od njihove tehničke ispravnosti

Autori ističu da se objekti često uklanjaju i prije nego što dođu do kraja svog tehničkog vijeka. Kao razloge za rušenje navode se brojni faktori koje je teško predvidjeti, uključujući ekonomsku isplativost, lične preferencije vlasnika i arhitektonske karakteristike koje se vremenom smatraju nepovoljnima.

Helsinki

Izvor: Shutterstock

Glavni cilj istraživanja bio je da se podigne svijest o uzrocima rušenja zgrada i da se istaknu tipovi objekata koji najčešće bivaju proglašeni zastarjelim.

U SAD, većina srušenih zgrada potiče iz perioda između 1920. i 1950. godine, dok su u Evropi objekti najčešće bili izgrađeni između 1950. i 1970. godine.

Zanimljivo je i da starost gradova ne igra značajnu ulogu kada je riječ o trajanju objekata. Tako su Helsinki, osnovan 1550. godine, i Relej, osnovan više od dva vijeka kasnije, imali veoma sličan prosek u pogledu starosti srušenih zgrada. Ovaj nalaz sugeriše da dugovječnost zgrada ne zavisi nužno od duge urbanističke tradicije nekog mjesta.

Stambene zgrade su najdugovječnije

Analizirani objekti svrstani su u četiri kategorije: stambene, komercijalne, industrijske i institucionalne (koje uključuju obrazovne, rekreativne i kulturne ustanove).

Izvor: Shutterstock

U obje regije, stambene zgrade su pokazale najveću prosječnu dugovječnost - u SAD su rušene poslije 85 godina, a u Evropi nakon 70. Nasuprot tome, najkraći vek trajanja u SAD imale su institucionalne zgrade (prosječno 55 godina), dok su u Evropi komercijalni objekti najkraće opstajali - svega 43 godine, što je značajno kraće od američkog proseka za istu kategoriju, koji iznosi 71 godinu.

(EUpravo zato/Buildings & Cities/Gradjevinarstvo.rs)